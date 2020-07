Umbauen heißt es ab kommendem Montag in der Galerie am Hauptplatz: Die Ausstellung von Wilhelm Kollar endet am Sonntag, und nur fünf Tage später, am Freitag, 24. Juli, um 19 Uhr öffnet die nächste Ausstellung.

Es wird der Höhepunkt des Ausstellungsjahres in der Galerie sein. Unter dem Titel „In Memoriam“ werden Werke der vier verstorbenen Waldviertler Künstler Franz Dörrer, Johannes Fessl, Theo Laube und Karl Moser zu sehen sein. Jeder der vier Künstler erhält einen Bereich in der Galerie. Links vorne geht es mit Werken von Theo Laube los. „Es werden sehr viele Bilder zu sehen sein, die sich im Privatbesitz befinden und nur hier zu sehen sind“, verspricht Galerieassistentin Sonja Eder. Laubes Werke haben vorwiegend existenziellen, philosophischen und teils mystischen Inhalt, Laube malte aber auch Karikaturen, die zum Teil als Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens erkennbar sind.

Nach hinten folgt der Bereich von Franz Dörrer. Dort wird sein Atelier nachgebildet, um der Vielzahl an Werken in unterschiedlichen Formaten eine passende Bühne zu bieten. Dörrer war ein beliebter Portraitist, sein umfangreiches Werk beinhaltet auch Landschafsbilder und Stillleben. Während die linke Seite der Galerie den beiden Waidhofner Künstlern gehört, wechselt man auf der rechten Seite in den Bezirk Zwettl. Der hintere rechte Bereich gehört Karl Moser. Der gelernte Kellner kam als Autodidakt zur Kunst. In der Ausstellung werden Bilder zu sehen sein, die bisher noch nicht öffentlich gezeigt wurden.

Vernissage mit musikalischer Umrahmung

Der vierte im Bunde ist Johannes Fessl. Er zeichnete bevorzugt Alltagsszenen und arbeitete auch als Illustrator von Kinder- und Jugendbüchern. Seine Ausstellung ist im vorderen rechten Bereich zu sehen.

Der Musiker Karl Wilhelm Krbavac wird die Vernissage auf der Viola da Gamba musikalisch umrahmen.