Supermarkt-Diskussion: Empfehlung für Politik durch Fragebögen

Die Luft im vollbesetzten Saal von Melis Café-Restaurant in Dobersberg kochte förmlich vor Hitze, als die Bürgerinitiative „Unser Ortskern muss leben“ am vergangenen Donnerstag zu einer Infoveranstaltung zum Thema eines möglichen Supermarkts am Ortsrand von Dobersberg lud.

Wie berichtet, hatte sich die Gemeinde aus der ursprünglich gemeinsam geplanten Veranstaltung als aktiver Teilnehmer zurückgezogen, da die Einladung aus ihrer Sicht nicht hinreichend neutral formuliert war. Angesichts dessen war mit hitzigen Diskussionen zu rechnen, doch am Ende lief alles ruhig und gesittet ab, worauf sowohl die Moderatorin Theresa Gerstorfer als auch die Initiatorin Margit Metz achteten.

Zunächst schilderte Barbara Steinbrunner von der TU Wien die Problematik um den Bodenverbrauch und die Bodenversiegelung in Österreich, dann stellte der Bürgermeister der Mühlviertler Gemeinde Kleinzell, Klaus Falkinger, den in seiner Gemeinde umgesetzten Bürgerbeteiligungsprozess vor, aus dem unter anderem ein von der Gemeinde errichtetes Kaufhaus hervorgegangen ist.

Julian Riederich, Geschäftsführer der Riederich GmbH, die den Dobersberger Nahversorger betreibt, ging auf die schwierigen Rahmenbedingungen für Nahversorger ein. So würde am Ende nur ein Gewinn von 5.000 bis 10.000 Euro am Dobersberger Standort pro Jahr herausschauen, noch ohne Abzüge für etwaige Reparaturen und Investitionen. Riederich sicherte zu, auf Verbesserungsvorschläge und Wünsche beim Sortiment auf die Bevölkerung zu hören und diese bestmöglich umzusetzen. So wurden nun auch die Öffnungszeiten auf Wunsch der Bevölkerung auf durchgehende Öffnung ohne Mittagspause angepasst.

Bürgermeister will weiter diskutieren

Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) verteidigte sein Vorgehen, die Anfrage von Supermarktketten ernst zu nehmen. „Auch wenn jetzt alles super läuft, die Frage ist, haben wir in Zukunft weiter eine Nahversorgung? Was ist, wenn wir beschließen, keinen Supermarkt ansiedeln zu lassen, und dann haben wir niemanden mehr? Dann wird die Bevölkerung sagen, warum habt ihr die Chance vertan?“ gab Kößner zu bedenken. Zugleich pflichtete er aber bei, dass man über das Thema Supermarkt weiter reden und diskutieren müsse.

Genau das soll im Nachgang der Veranstaltung passieren. An die zahlreichen Teilnehmer - der Saal war voll gefüllt - wurden Fragebögen ausgeteilt. Anhand der Auswertung dieser Bögen will die Bürgerinitiative dann eine Empfehlung formulieren, wie die Politik weiter vorgehen soll.