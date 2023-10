Sanierung für Gemeindestraßen beschlossen

Noch vor Jahresende werden einige Gemeindestraßen in der Gemeinde Dobersberg saniert. In der Katastralgemeinde Brunn ist man mit einer brüchigen Asphaltdecke konfrontiert. Auf 1.750 m² wird deshalb ein Mikrobelag aufgetragen. Dabei handelt es sich um eine dünne Asphaltschicht, in der Art wie sie zuletzt in Dobersberg bei der Sanierung der B36 zur Anwendung kam. Der Auftrag dafür wurde in der Gemeinderatssitzung am 27. September an die Firma Bitunova um 15.060 Euro vergeben.

Zu einer Instandsetzung kommt es auch in Lexnitz. Die Straße ab dem Radweg bis zur Gemeindegrenze Richtung Wieshof wird auf einer Länge von 750 Metern eingefräßt, stabilisiert und neu asphaltiert. Diese Arbeiten werden von der Firma Held & Francke um 86.223 Euro durchgeführt.

Räume für Kleinkinderbetreuung sollen im November fertig sein

In die Zielgerade gehen die Arbeiten für die Räumlichkeiten für die Kleinkindbetreuung im Ärztehaus. In der Sitzung wurde beschlossen die EDV-Ausstattung für die Betreuung bei der Firma RZA um 2.961 Euro anzukaufen. Die Außenspielgeräte werden bei der Firma Linsbauer um 14.265 Euro und die Gerätehütte beim Lagerhaus um 2.499 Euro angeschafft. Die komplette Einrichtung wurde bei der Firma Handl um 28.495 Euro beauftragt. Die Fliesenlegerarbeiten übernimmt die Firma Lauter um 14.344 Euro. Die Fertigstellung ist für November geplant. Auch die Sätze für die Nachmittagsbetreuung wurden beschlossen und gleichen denen vom Kindergarten.

Ebenso wurden Arbeiten für die Sanierung einer Wohnung im Ärztehaus vergeben. Die Malerarbeiten gingen um 2.977 Euro an die Firma Burian, Türen liefert die Firma Haider um 4.214 Euro, Bodenlegerarbeiten erledigt Johannes Lamprecht um 4.693 Euro und die Fliesenlegerarbeiten die Firma Lauter um 9.798 Euro.

Probleme gab es heuer bei der Siebschnecke der Kläranlage. Das beinahe 30 Jahre alte Gerät war gebrochen und wurde provisorisch geschweißt. Nachdem diese jederzeit wieder brechen kann, wurde ein Neuankauf von der Firma Huber zu Kosten 20.060 Euro (netto) inklusive Montage beschlossen.

Weitere Beschlüsse

Am Gemeindefriedhof werden 74 Heckeneiben von der Baumschule Bauer um 3.712 Euro gesetzt.

Für das Buswartehaus Schellings werden 50 Prozent der Materialkosten in der Höhe von 2.084 Euro übernommen.

Die Mitgliedschaft beim Projekt „Wohnen im Waldviertel“ wurde auf weitere fünf Jahre beschlossen. Die Kosten liegen bei maximal 2.400 Euro pro Jahr.

Die vorhandenen VOR-Schnupper-Klimatickets werden im November für ein weiteres Jahr verlängert und können gratis ausgeborgt werden.

Für den Hospizverein gibt es 100 Euro an Subvention, der Musikverein Dobersberg erhält 1.000 Euro für den Ankauf einer neuen Marschtrommel.

Veronika Wöhri wurde die Durchführung eines privaten Tanzunterrichts im Turnsaal des Kindergartens genehmigt.

Eine Gemeindewohnung im Ärztehaus wurde an Leopold Hörndl vermietet.

Die Wegebenützung für die Herbstrallye wurde genehmigt.

Entschuldigt waren Jasmin Edlinger (FPÖ), Othmar Bauer und Dominik Meller (beide ÖVP).