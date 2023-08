Waidhofen/Thaya: In kleinen Schritten zu einem gepflegten Stadtbild

„In den vergangenen Monaten wurden immer wieder kleine Maßnahmen umgesetzt, die das Ortsbild von Waidhofen an der Thaya nachhaltig verbessern. Das fällt einem schon auf“, meint Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP). Dabei wurden sowohl kleine infrastrukturelle Maßnahmen als auch gestalterische Elemente berücksichtigt. Kleine Veränderungen wie eine neue Sitzbank bei der Innenstadt-Bushaltestelle, die Reparatur des offenen Bücherschrankes, neu gestaltete Auslagen, Bepflanzungen oder die Neugestaltung von Straßenabschnitten tragen dazu bei, dass die Innenstadt noch attraktiver wird.

Anrainer pflegt Schadek-Park

Ein gutes Beispiel ist der gepflegte Schadekpark, der als grüne Oase an heißen Sommertagen zum Verweilen einlädt. Mit großer Leidenschaft und Hingabe hat sich ein Anrainer, der nicht erwähnt werden möchte, die Pflege und Verschönerung der Beete im Schadek Park angenommen. Er hat alte Pflanzen entfernt, neue Blumen und Sträucher gepflanzt und dabei besonders auf eine harmonische Gestaltung geachtet. Durch seine Arbeit wurde das Erscheinungsbild der Beete erheblich aufgewertet und verleiht dem Park nun ein neues Flair.

Neben der Bepflanzung wurde auch dafür gesorgt, dass das Unkraut entfernt wurde und die Wege und Grünflächen regelmäßig gepflegt werden. Durch sein Engagement ist der Schadek Park jetzt ein gepflegter und einladender Ort, der zum Verweilen und Entspannen einlädt. Als nächster Schritt soll der Zaun auf Vordermann gebracht werden.

Der Schadek Park ist öffentlich zugänglich und jeder herzlich willkommen. Die Bürger von Waidhofen an der Thaya können nun die grüne Oase mitten in der Stadt genießen und sich in einer entspannten Umgebung erholen.

Verbesserungsmaßnahmen zeigen Wirkung

Die kleinen Schritte zur Verbesserung des Ortsbildes zeigen Wirkung und tragen dazu bei, dass sich Waidhofen an der Thaya zu einer noch lebenswerteren Stadt entwickelt. Dahingehend wird sich auch im Arbeitskreis Innenstadt und Ortsbild im Zuge der NÖ Stadterneuerung XL beschäftigt. Die Stadtverwaltung dankt allen Beteiligten, die mit ihrem Engagement und ihrer Kreativität dazu beitragen, die Innenstadt zu verschönern und das positive Image der Stadt zu stärken.