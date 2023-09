Klubobfrau Helga Krismer von Test-Fuchs Groß-Siegharts begeistert

Die Grünen Klubobfrau Helga Krismer hat das Unternehmen Test-Fuchs in Groß-Siegharts besucht.

Bei ihrem Besuch informierte sich Krismer direkt bei Volker Fuchs über die aktuellen Projekte des Unternehmens. "Ich bin beeindruckt von der Innovationskraft von Test-Fuchs", sagte Krismer. "Das Unternehmen ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Wasserstoff-Technologien für die Luftfahrt. Ich bin überzeugt, dass Test-Fuchs einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Luftfahrt leisten wird."

Technologie aus dem Waldviertel

Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Testsystemen und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt und arbeitet unter anderem an der Entwicklung von Wasserstoff-Technologien für Flugzeuge. Krismer zeigte sich von den Innovationen im Bereich Wasserstoff begeistert: "Wasserstoff ist die Zukunft der Luftfahrt. Es ist ein sauberer und effizienter Energieträger, der unsere Luft sauberer und leiser machen kann. Ich bin froh, dass Test-Fuchs hier in Niederösterreich an der Entwicklung dieser Technologie arbeitet.".

Test-Fuchs ist in dritter Generation zu einem internationalen Unternehmen im Bereich Testsysteme und Komponenten in der Luft- und Raumfahrt gewachsen und beschäftigt mehr als 500 Menschen.