Es war eine laue Sommernacht und die Besucherscharen strömten am Freitag in Waidhofen/Thaya in Richtung Stadtpark, um das letzte Konzert der „Musik und Kabarett“-Reihe, organisiert von Andy Marek, nicht zu verpassen. Die Begeisterung war groß, hatte doch „Insieme“ bereits im Vorjahr einen Beweis ihres Könnens abgelegt. Somit auch nicht verwunderlich, dass der Stadtpark bis auf den letzten Platz ausverkauft war.

Was Andy Marek und seine Crew nicht bedachten: Es wäre gar nicht nötig gewesen, so viele Stühle aufzustellen, denn schon als die vier Sänger die Bühne betraten, starteten die ersten Jubelbekundungen. War es die warme Sommernacht? War es die Atmosphäre von Sommer, Sonne und Urlaub, die von Erik Arno, Monika Ballwein, Christian Deix und Rene Velazquez-Diaz in den Stadtpark gezaubert wurde? Die Frage ist schwer zu beantworten, Tatsache ist jedenfalls, dass die Besucher regelrecht „von den Stühlen gerissen“ wurden und schon bei den ersten Italo-Hits zum Mitsingen voll auf ihre Kosten kamen.

Ein Cocktail an italienischen Hits

„Insieme“ hatte einen besonderen Cocktail mitgebracht, eine Mischung zum Mitsingen, zum Mitschunkeln, oder einfach zum Zuhören. „Cose de la Vita“ von Tina Turner und Eros Ramazotti stand ebenso auf der Setliste wie ein Medley, in dem auch Falcos „Junge Römer“ oder „Carbonara“ von der deutschen Gruppe Spliff eingebunden waren. Standing ovations schon vor der Pause rief das Duett „Con te partiro“, gesungen von Monika Ballwein und Rene Velazquez-Diaz hervor.

Im gleichen Takt ging es auch nach der Pause, begleitet von der Band „Pizzaboys“, in der auch der Waidhofner Werner Köck mitspielt, weiter. „Insieme“ unternahmen Ausflüge in die 1950er- und 1970er-Jahre, twisteten in „St. Tropez“ über die Bühne oder ließen die hervorragende Stimme von Rene Velazquez-Diaz bei „Caruso“ erklingen. Viele Besucher verzichteten im zweiten Teil bereits auf den angestammten Sitzplatz, um sich zu den italienischen Rhythmen frei bewegen zu können, die nach den Zugaben „Azuro“ und „Ti amo“ für dieses Jahr verstummten. Doch Andy Marek schloss nicht aus, dass es auch im nächsten Jahr wieder eine „notte italiana“ im Stadtpark geben könnte.