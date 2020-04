Die Colloseum Retail GmbH betreibt an 57 Standorten in Österreich Shops, darunter in Horn und Waidhofen. 330 Mitarbeiter sind österreichweit bei der Handelskette beschäftigt, ihnen droht jetzt der Jobverlust.

Das Unternehmen mit Sitz in Wien hat am vorigen Freitag beim Handelsgericht Wien die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, gibt der Kreditschutzverband (KSV) 1870 bekannt.

Rund 150 Gläubiger sind vom Insolvenzverfahren betroffen. Die gesamten Verbindlichkeiten betragen laut Schuldnerangaben rund 7,8 Millionen Euro. Dem Betrieb sei es nicht mehr gelungen, ein Sanierungskonzept für den gesamten Konzern zu entwickeln.

Dies hätte die Insolvenz verhindern können. Die alleinige Gesellschafterin, die in Deutschland befindliche F1rst Retail AG, habe ebenso das Insolvenzverfahren beantragt.

Wegen Corona noch kein Sanierungsplanantrag. An einem Sanierungskonzept wird laut KSV gearbeitet. Zumindest rund 30 Filialen sollen in Österreich fortgeführt werden. Aufgrund der Coronakrise wurde jedoch noch kein konkreter Sanierungsplanantrag bei Gericht eingebracht.