Pfarrer Conrad Müller begrüßt

Mit einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche Aigen wurde Conrad Müller als neuer Pfarrer offiziell für die Pfarren Aigen, Blumau und Ludweis in sein Amt eingeführt. Pfarrer Josef Rennhofer, Dechant des Dekanats Waidhofen,nahm in Vertretung des Bischofs Alois Schwarz die Installation des neuen Pfarrers vor.

Die Pfarrgemeinderäte Erich Appeltauer (Pfarre Aigen), Birgit Hartl (Pfarre Ludweis) und Friedrich Schuecker (Pfarre Blumau) gelobten dem neuen Leiter der Pfarren feierlich mit Handschlag ihre Unterstützung. In seinem neuen Betätigungsfeld im neu geschaffenen Pfarrverband wird Conrad Müller mit engagierten Mitarbeitern und Gläubigen, im Glauben und im Alltag eine Begleitung und Stütze sein!

Zahlreiche Kirchenbesucher der drei Pfarren nahmen an der Installation des neuen Pfarrers teil. Nach dem Festgottesdienst fand ein gemütliches Zusammensein bei einer Agapefeier statt. Pfarrer Conrad nützte gleich die Gelegenheit viele Pfarrangehörige persönlich kennenzulernen, was ihm ein großes Anliegen ist. Es war sichtlich spürbar, dass der neue Pfarrer herzlich willkommen ist.