Gleich beide Bushaltestellen entlang der Hauptstraße bei Götzweis und Kainraths bekommen eine Sanierung spendiert. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Waidhofen-Land beschlossen. „Die beiden Häuschen an den Haltestellen sind nicht mehr im besten Zustand“, erklärt Bürgermeister Christian Drucker. Risse in den Wänden sind schon deutlich sichtbar.

Deshalb sollen die entsprechenden Stellen verspachtelt und beide Häuschen neu gestrichen und ausgemalt werden. Der Auftrag dafür wurde an die Waidhofner Firma Farben & Wohnen Müllner vergeben. Aufgrund eines recht vollen Auftragsbuches wird die Sanierung allerdings noch ein wenig auf sich warten lassen. Geplant seien die Arbeiten im Herbst. Die Kosten liegen bei 7.500 Euro für die Sanierung beider Bushaltestellen.

Siedlungserweiterung in Vestenpoppen trägt Früchte

Neues gibt es zudem beim Thema Bauplätze. Die Siedlungserweiterung in Vestenpoppen trägt erste Früchte. Drei der insgesamt sechs neuen Bauplätze konnte die Gemeinde bereits verkaufen. Auch in Sarning wurde ein neuer Bauplatz geschaffen. Im Zuge einer Neuparzellierung kam es dabei zu einer Flächenumwidmung. Ein Teil des öffentlichen Gutes wurde zum neuen Bauplatz dazugenommen, während ein anderes Stück wieder öffentlich wird. „Wir haben uns damit an den Naturstand angepasst“, meint Drucker.