Von Kautzen verschlug es die Mezzosopranistin Stephanie Atanasov im Laufe ihrer Karriere in Opernhäuser aus aller Welt. Obwohl sie mittlerweile in Dresden lebt und Mutter von zwei aufgeweckten Kindern ist, hat sie ihre Waldviertler Bodenständigkeit und die Liebe zur Natur nie verloren.

Früh übt sich. Bereits im Alter von sechs Jahren durfte Stephanie Atanasov Klavierunterricht nehmen, sodass im Laufe der Zeit sich ihre Vorliebe für die klassische Musik entwickelte. Anfangs spielte sie noch mit dem Gedanken, Musicaldarstellerin zu werden, da ihr die Oper zu ernst erschien. Nach der Volksschule in Dobersberg absolvierte die leidenschaftliche Sängerin ihre Reifeprüfung am Gymnasium in Waidhofen und studierte an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Als herausragendes Talent und Preisträgerin bei mehreren Musikwettbewerben wurde sie mit einem Stipendium der Académie Musicale de Villecroze ausgezeichnet.

„Ich habe sofort zugesagt und mich drei Tage später schon in den Flieger gesetzt.“ Stephanie Atanasov

Der Weg auf die internationale Bühne. Noch während ihres Studiums erhielt sie ein Festengagement an der Semperoper in Dresden, sodass sie 2005 ihren Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlagerte. Von nun an folgten Bühnendebüts mit Rollen wie Cherubino (Hochzeit des Figaro), Orlofsky (Die Fledermaus), Hänsel (Hänsel und Gretel), Dorabella (Cosi fan tutte) und Rosina (Barbier von Sevilla). „Während dieser Zeit habe ich bereits unter anderem auch an den Theatern von Kiel, Bremen, an der Deutschen Oper Berlin, Düsseldorf, Hamburg, im Wiener Musikverein sowie in der Academia Santa Cecilia in Rom gastieren dürfen“, erinnert sich die Opernsängerin zurück. Im Jahr 2008 debütierte Atanasov auch in Österreich bei den Salzburger Festspielen. Nach sieben Jahren im Festensemble der Semperoper wechselte sie dann erst einmal an die Staatsoper Berlin, wo sie sich neuen Herausforderungen stellen konnte. Danach folgten einige Jahre als freischaffende Künstlerin, in denen sie besonders viel auf Reisen war.

Bis in den fernen Osten verschlug es die Sängerin. So übernahm sie auch im Mai 2015 die Partie des Rosenkavaliers an der Tokyo National Opera. „Damit ist ein Lebenstraum für mich in Erfüllung gegangen“, schwärmt die mittlerweile zweifache Mutter stolz . Aber bei diesem einen Engagement sollte es nicht bleiben, denn im November 2017 erhielt sie einen Anruf ihrer Agentur mit der Bitte, für eine ausgefallene Kollegin wiederum als Rosenkavalier einzuspringen und erneut nach Japan zu reisen: „Ich habe natürlich sofort zugesagt und mich drei Tage später schon in den Flieger gesetzt.“

Beruf mit hohem Konkurrenzdruck. Neben diesen besonderen Momenten betont sie aber auch die Kehrseiten dieser hartumkämpften Branche: „Sich gegen oftmals zahlreiche Mitbewerber durchzusetzen ist insofern schwierig, da Entscheidungen häufig sehr subjektiv getroffen werden und in vielen Fällen nach einem speziellen Typ gesucht wird.“

Es muss nicht immer die große Bühne sein. Weitere Konzertreisen führten Stephanie Atanasov unter anderem auch nach Brasilien, wo sie das Publikum während eines mehrwöchigen Aufenthaltes in São Paulo mit der 9. Sinfonie Beethovens begeistern und das Land erkunden konnte. Aber es müssen nicht immer die ganz großen Opernhäuser sein, denn auch Konzerte in kleinerem Rahmen, insbesondere Barock- und Kammermusik mit ganz besonderen Kollegen und Werken, weiß sie sehr zu schätzen, so zum Beispiel mit Ludwig Güttler, mit dem sie seit vielen Jahren regelmäßig zusammenarbeitet und auch immer wieder bei den Internationalen Konzerttagen Stift Zwettl musiziert.

Kinder sind Backstage mit von der Partie. Ihre Berufung und ihre Familie unter einen Hut zu bringen, ist für sie nur eine Sache der Organisation: „Da ich meine Kinder keiner fremden Person anvertrauen möchte, ist mein erstgeborener Sohn bereits im Alter von vier Wochen Backstage im Maxi-Cosi mit dabei gewesen.“ Die Familie hat für sie oberste Priorität.

Schwierige Zeiten für die Oper. Rückblickend auf das Jahr 2020 ist sie froh, sich wieder in einem Festengagement zu befinden, im Rahmen dessen sie ihr lang ersehntes Rollendebüt als Donna Elvira in Mozarts „Don Giovanni“ am Theater Plauen geben durfte. Gerade in der schwierigen Zeit der Pandemie kämpfen viele freischaffende Künstler um ihre Existenz. „Bereits im ersten Lockdown haben wir an unserem Theater Online-Projekte umgesetzt, um für unser Publikum weiter präsent zu sein. Im Herbst hatten wir einen Tag vor dem zweiten Lockdown noch mit der Händel-Oper „Tamerlano“ eine neue Premiere, seitdem gab es dann leider keine Vorstellungen mehr. Nun geht es daran, die für das Frühjahr geplanten Aufführungen an die derzeitigen coronabedingten Anforderungen und Hygienekonzepte anzupassen, in der Hoffnung im April das neu sanierte Theater in Zwickau mit Don Giovanni eröffnen zu können.“, erklärt sie mit ein wenig Wehmut.

Das Herz schlägt auch für Pferde. Besonders dankbar ist die Sängerin, ihren Sprösslingen ein unbeschwertes Leben auf einem Hof bieten zu können und so auch gut durch den derzeitigen Lockdown in Deutschland zu kommen. Neben dem Singen schlägt ihr Herz auch für die Pferde am Hof und das Gärtnern in den eigenen Obst- und Gemüsegärten. „Diese Tätigkeiten empfinde ich als eine Art bodenständigen Ausgleich zum künstlerischen Alltag“, verrät Stephanie Atanasov. „Schon am Bauernhof meiner Oma habe ich die Tiere geliebt und einen großen Teil meiner Freizeit dort verbracht.“, blickt sie auf ihre prägende Kindheit im Waldviertel zurück und ist dankbar, dass ihre Eltern ihr diese Werdegang ermöglicht und sie unterstützt haben.

Ihr größter Wunsch für das kommende Jahr ist es, gesund zu bleiben, eine schnelle Rückkehr zur Normalität und dass sie wieder wie gewohnt auf der Bühne stehen darf.