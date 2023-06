Alexander Frank wird neuer Gym-Direktor: „Bin Direktor, den man sieht“

Nun ist es fix: Alexander Frank, seit 2019 Direktor-Stellvertreter am Waidhofner Gymnasium, tritt mit Beginn des neuen Schuljahres im September die Nachfolge des scheidenden Direktors Roland Senk an. Warum er sich bereiterklärte, diese Funktion zu übernehmen, was er vermissen wird und welche Punkte ihm wichtig sind, darüber sprach Alexander Frank mit NÖN-Redaktionsleiter Michael Schwab.

NÖN: Wie hat es sich ergeben, dass Sie die Nachfolge von Roland Senk antreten? War die Funktion des Direktors etwas, was Sie schon immer angestrebt haben?

Alexander Frank: Als Direktor Roland Senk im Jahr 2019 Herzprobleme hatte, habe ich seine Agenden für einige Monate übernommen. In diese Zeit fiel die 150-Jahr-Feier des Gymnasiums, die es zu organisieren galt. Ich habe damals einen sehr guten Spirit im Kollegium gespürt, wir haben extra für das Jubiläum eine Bigband und einen Chor gegründet, die es beide weiterhin gibt, und es waren alle sehr motiviert. Das hat mir sehr gut gefallen, und ich erhielt von Seiten der Kollegen Zeichen, dass ich mich für die Übernahme der Schulleitung engagieren soll.

Wäre damals eine sofortige Nachfolge für Sie vorstellbar gewesen?

Frank: Für mich wäre es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh gewesen, da ich kleine Kinder habe. Nun sind sie etwas älter, und ich habe seitens der Familie den nötigen Rückhalt, um mich diesem verantwortungsvollen Amt stellen zu können. Mir wurde klar, dass jetzt die Zeit reif für diesen Schritt war.

Wie lange sind Sie schon am Waidhofner Gymnasium tätig?

Frank: Im Schuldienst bin ich seit dem Jahr 2000 als Lehrer für Sport und Geschichte in Waidhofen tätig, bis 2007 unterrichtete ich parallel auch an der Handelsakademie Waidhofen. Rechnet man meine eigene Schulzeit am Waidhofner Gymnasium hinzu, kenne ich die Schule seit 30 Jahren in- und asuwendig und identifiziere mich damit.

Wie gehen Sie ans neue Amt heran?

Frank: Mit Demut, großem Respekt und Neugier. Ich bin ein Teamplayer, am wichtigsten ist mir die Offenheit in der Kommunikation mit allen Beteiligten – Schülern, Eltern, Kollegen, Sponsoren, Vereinen und anderen Schulen. Für mich steht eine effiziente Kommunikation auf Augenhöhe im Vordergrund – was auch für das Schulklima gilt.

Ein neues Amt bedeutet auch Veränderungen. Gibt es etwas, was Sie als Direktor vermissen werden?

Frank: Am meisten wird mir das Unterrichten abgehen, da werde ich nicht mehr viel dazukommen. Ich werde aber selbstverständlich den Kontakt zu den Schülern aufrechterhalten. Ich bin ein Direktor, den man sieht, und keiner, der nur in seinem Büro sitzt.

In Bereich der Schule hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Die Schule wurde digitaler, Kompetenz im Umgang mit digitalen Medien ist gefragter denn je. Wie soll eine Schule damit aus Ihrer Sicht umgehen?

Frank:Mir ist es wichtig, dass die Schüler nicht nur vor dem „Kastl“ sitzen, sondern auch analog noch miteinander kommunizieren. Neben dem Fachwissen sind soziale Kompetenzen genauso wichtig. Wir müssen den Schülern soziales Verantwortungsbewusstsein, Empathie und gegenseitigen Respekt vermitteln. Im Unterricht müssen wir es schaffen, die Schüler zu faszinieren, ihre Neugier zu wecken und bis zur Matura aufrecht zu erhalten. Wie früher einfach zu sagen, das ist der Stoff, der zu lernen ist, reicht heute nicht mehr.

Gibt es Personen, welche Sie auf Ihrem Weg unterstützen, bzw. Vorbilder, die sie motiviert haben, diesen Weg einzuschlagen?

Frank: Mein Vater war Hauptschuldirektor in der damaligen Hauptschule 1 in Waidhofen. Er ist seit 17 Jahren in Pension und schon so etwas wie ein Vorbild für mich. Meine Frau unterstützt mich auf meinem Weg, ohne ihre Unterstützung wäre es nicht möglich, dass ich dieses Amt ausübe. Direktor zu sein ist kein Halbtagsjob, man ist bis zum Nachmittag in der Schule und muss auch nach dem Unterricht immer wieder repräsentative und andere Aufgaben wahrnehmen. Eine weitere wichtige Person ist für mich mein bester Freund Markus Binder, mit dem ich gemeinsam zur Schule gegangen bin und der heute als Administrator am Waidhofner Gymnasium tätig ist. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner, und wir beide ergänzen uns mit unseren Stärken und Schwächen gegenseitig.