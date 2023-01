Dobersberger Bürgermeister: „Planbarkeit ist großes Problem“

Nach der Abschwächung der Pandemie im Vorjahr kamen auf die Bevölkerung und Gemeinden neue Herausforderungen zu. Folgen des Ukrainekriegs und der Teuerungen mussten bewältigt werden. Wie die Gemeinde Dobersberg damit umging, erzählt Bürgermeister Martin Kößner (ÖVP) im Gespräch mit der NÖN.

NÖN: Wie verlief das Jahr 2022?

Bürgermeister Martin Kößner: Die Pandemie war nur mehr Anfang des Jahres ein Thema, dafür kam dann der Krieg in der Ukraine. Hier haben wir uns bemüht, rasch zu helfen. Gemeinsam mit der Pfarre haben wir eine Familie im Ärztehaus untergebracht. Die Geflüchteten wollen sich auch in die Gesellschaft einbringen, einer hat schon Arbeit gefunden. Glück haben wir bei dem Anstieg der Energiepreise gehabt. Einerseits sind wir gut durch das eigene Heizwerk versorgt, zudem haben wir im Jänner noch einen dreijährigen Strom-Vertrag mit relativ günstigen Konditionen abgeschlossen. Bei den Bauprojekten haben wir die Teuerung natürlich gespürt.

Gab es auch Verzögerungen bei den Bauprojekten?

Kößner: Im Herbst war die Zusammenarbeit mit den Firmen schon sehr schwierig, weniger wegen mangelnder Baustoffe, sondern es fehlt einfach an Personal. Darum gab es bei so gut wie allen Projekten Verzögerungen. Wenn man nicht ständig nachfragt, bekommt man gar nichts, was natürlich sehr mühsam und aufzehrend ist. Der Löschteich in Hohenau wurde auch relativ spät fertig, darum konnte man die Außenanlagen nicht mehr herstellen.

Hat sich die Teuerung auch auf das Gemeindebudget ausgewirkt?

Kößner: Wenn es in der Wirtschaft gut läuft, steigen auch die Einnahmen der Gemeinden. Darum können wir zufrieden sein mit der finanziellen Situation. Was uns auch zugute kommt ist, dass große Projekte wie der Kindergarten-Neubau oder die Schulsanierung fast oder ganz abbezahlt sind. Dadurch werden Budgetmittel für andere Projekte freigespielt. Die Schuldenlast unserer Gemeinde hat sich in den letzten fünf Jahren von rund fünf Millionen Euro auf etwa drei Millionen verringert.

Wie schauen die Pläne für 2023 aus?

Kößner: Wo wir auch gerne schon weiter wären, sind die Ausschreibungen beim Feuerwehrhaus. Unser Zeitplan wäre gewesen, dass wir die Angebote jetzt schon vorliegen haben und mit März oder April starten könnten. Das wird sich jetzt sicher um zwei Monate nach hinten verschieben. Durch die ständigen Preisänderungen sind die Baukosten auch schwierig abzuschätzen. Die Bauzeit ist auf drei Jahre an gesetzt. Beim Projekt Burgrechtkanal haben wir jetzt alle Genehmigungen der Anrainer für die Grabungsarbeiten, darum erwarten wir einen positiven Bescheid der Bezirkshauptmannschaft.

Es müssen auch noch letzte Details der Förderung und Planungsarbeiten abgeschlossen werden. Ich denke, dass wir heuer zwar noch die Ausschreibungen machen können, der Baustart wird vermutlich nicht mehr realistisch sein. Was weitere Projekte betrifft, wird der Bau des Vereinshaues vom Sportverein unterstützt, in Merkengersch wird ein Güterweg neu asphaltiert, die Verkabelung der Ortsbeleuchtung Dobersberg wird erneuert, und am Leitungskataster wird weitergearbeitet.

Gibt es Wünsche für das Jahr 2023?

Kößner: Mir wäre es wichtig, dass die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit in Dobersberg weiterhin so gut funktioniert. Denn miteinander bringen wir einfach mehr für die Gemeinde zustande. Ich hoffe auch, dass die Inflation und Energiepreise wieder sinken werden und dass wieder mehr Planbarkeit gegeben ist.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.