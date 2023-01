Waldkirchen: 1,5 Millionen Euro Schulden fast getilgt

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Eine Klein-Gemeinde mit kaum Einnahmen aus Betrieben stellt eine besondere Herausforderung dar. Trotzdem hat Waldkirchen es in den letzten zehn Jahren geschafft, nötige Infrastruktur wie Kanäle und Rückhalte becken herzustellen und gleichzeitig Schulden abzubauen. Die NÖN sprach mit Bürgermeister Rudolf Hofstätter (ÖVP) über die aktuelle Situation in der Gemeinde.

NÖN: Wie verlief das Jahr 2022? Konnten alle Projekte umgesetzt werden?

Rudolf Hofstätter: Wir hatten das Glück, dass wir während der Pandemie nur Baustellen hatten, die mit den Kontaktbeschränkungen durchführbar waren. So konnten wir Baustellen wie die Ortsdurchfahrt in Schönfeld mit Nebenanlagen, die Siedlungsstraße in Waldkirchen oder die Dämmungsmaßnahmen im Gemeindezentrum durchführen und abschließen. Durch Corona wurden also keine Projekte aufgeschoben, jedoch gab es schon teilweise Verzögerungen durch Lieferschwierigkeiten.

Wie steht es um die finanzielle Situation in der Gemeinde?

Hofstätter: Wir konnten weiterhin Schulden abbauen. Die Schulden aus dem Gemeindebudget betragen mittlerweile nur mehr rund 167.000 Euro. Die offenen Darlehen für Kanal- und Abwasser werden ohnehin über die Gebühren der Haushalte abbezahlt. Am Beginn meiner Amtszeit 2010 hatten wir noch knapp 1.5 Millionen Euro Schulden, also wir stehen jetzt ganz gut da.

Wie schauen die Pläne für 2023 aus?

Hofstätter: Das Rückhaltebecken in Schönfeld wird fertiggestellt und die Sanierung von Wegen und Straßen stehen an. Da beim Kindergarten auch die Wasserversorgunganlage für die öffentlichen Gebäude ist, wollen wir dort eine Photovoltaikanlage montieren und ein Notstromaggregat stationieren. Falls es zu einem Blackout kommt, können wir dort auch Menschen versorgen, die es alleine zuhause nicht schaffen.

Geplant wäre auch nach den Kanaleinbauten in Gilgenberg die Neuasphaltierung der Ortsdurchfahrt gewesen. Nur gibt es derzeit dafür kein Budget vom Land, darum müssen wir das aufschieben. In der Gemeinde sind jetzt alle Katastralgemeinden mit Abwasseranlagen versorgt, es ist überall Glasfaser verlegt und wir haben überall Energiesparlampen bei den Ortsbeleuchtungen.

Das Rückhaltebecken in Schönfeld ist das zehnte und letzte, das in der Gemeinde erreichtet wird. Die Aufgabe in nächster Zeit besteht in der Erhaltung der Anlagen und Gebäude.

Ist die Teuerung für die Gemeinde sehr spürbar gewesen?

Hofstätter: Beim Schuldenabbau hat uns das niedrige Zinsniveau natürlich sehr geholfen. Bei den nun steigenden Zinsen sind wir froh, dass wir die Schulden so stark reduzieren konnten, denn das hätte das Budget sehr belastet, da wir kaum Einnahmen durch Betriebe haben. Somit können wir mit unseren Ressourcen die anstehenden Aufgaben erledigen.

Gibt es Wünsche für das neue Jahr?

Hofstätter: Der Wunsch der Gemeinde ist weiterhin die gute Zusammenarbeit mit der Bevölkerung. Da wir keinen Bauhof haben, ist die Unterstützung der Bewohner bei der Pflege der Ortschaften und Grünanlagen ganz wichtig.

