Waldviertler Schauspieler Viktor Rabl auf neuen Wegen

Werbung

Lange ist es her, dass der aus Dobersberg stammende Schauspieler Viktor Rabl auf einer Waldviertler Bühne stand. Seine ersten schauspielerischen Gehversuche machte er bei einem Zirkuscamp in Drosendorf. Bis zu seinem 18. Lebensjahr gehörte er dem TAM-Ensemble an, dann verschlug ihn seine Schauspielausbildung nach Wien und Ludwigsburg (Deutschland). Bis auf einen Solo-Auftritt beim Szene-Waldviertel-Festival 2019 in Raabs war er seitdem nicht auf einer Waldviertler Bühne zu sehen.

Bis jetzt: Viktor Rabl übernahm kurzfristig die Rolle von Thomas Frank im Stück „Biografie: Ein Spiel“ am Waldviertler Hoftheater in Pürbach. Wie es dazu kam, was ihm an diesem Engagement besonders gefällt und warum Rabl lieber näher an seiner Heimat spielen will, darüber sprach NÖN-Redaktionsleiter Michael Schwab mit dem Schauspieler.

NÖN: Wie kam es eigentlich dazu, dass Sie Schauspieler wurden? Wie alt waren Sie, als Sie das erste Mal auf einer Bühne standen?

Viktor Rabl: Das war im Alter von acht oder neun Jahren, bei einem Zirkuscamp in Drosendorf. Da zeigte sich, dass Balancieren und Stelzengehen nicht das meine sind, aber meiner Mutter fiel auf, das ich Talent für Sketches hatte. Daraufhin besuchte ich die Kindertheaterwerkstatt im TAM, wo ich bis zu meinem 18. Lebensjahr im Ensemble blieb.

Wie ging es danach weiter? Warum zog es Sie für das Schauspielstudium nach Deutschland?

Rabl: Ich habe in Wien bei einigen freien Projekten gespietl und mich parallel dazu auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet. Ich würde gerne sagen, dass ich mich bewusst für die Akademie der darstellenden Kunst in Ludwigsburg entschieden habe, aber letztlich war es einfach so, dass ich dort genommen wurde. Es heißt, Schule und Schüler sollen sich finden, und das ist hier geschehen. Es hat sehr gut gepasst.

Was war für Sie ausschlaggebend, wieder zurück nach Österreich zu gehen?

Rabl: Ich war nach meinem Ausbildungsabschluss noch zwei Jahre in einem Stadttheater engagiert. Ich habe aber gemerkt, dass das dort nicht das meine ist. Ich will auch politisches Theater machen, mit dem man sich entschieden positioniert, und das war dort nicht möglich. Ich kann eigentlich in allen Projekten etwas finden, für das ich mich begeistern kann, wenn ich lange genug danach suche, aber wenn es auf die Dauer die Regel und nicht die Ausnahme ist, so verfahren zu müssen, dann ist es mühsam. Ich habe erkannt, dass ich lieber frei tätig sein möchte, bei unterschiedlichen Projekten. Die vielfältige Wiener Theaterszene bietet hier viele Möglichkeiten. Dazu kamen noch Heimweh und die Sehnsucht nach meiner Freundin, die in Wien lebt. Also habe ich meinen Vertrag in diesem Theater nicht verlängert und kehrte im August 2021 zurück.

Das war ja leider kurz vor dem Corona-Herbst...

Rabl: Ja, das erste halbe Jahr habe ich praktisch im Corona-Schlaf verbracht. Ich bin für ein Projekt am Lösshof eingesprungen, Regisseur Hakon Hirzenberger empfahl mich an Christine Eder, ich machte dann beim ‚Weltuntergang‘ mit.

Wie kam es dann zu dem Engagement am Waldviertler Hoftheater in Pürbach?

Rabl: Ich wussten schon länger, dass ich dort spielen werden. Hakon Hirzenberger fragte mich, ob ich beim Stück ‚Biografie: Ein Spiel‘ von Max Frisch ein paar Termine in Pürbach übernehmen kann. Es handelte sich um eine Neubesetzung der Rolle von Thomas Frank. Das war eine spannende Erfahrung, denn es gab nur zwei oder drei Probentage. Normalerweise hat man fünf bis acht Wochen Zeit für ein Stück, um die Rolle zu lernen.

Das war also schon eine schöne Herausforderung. Wie läuft das eigentlich ab, wenn man eine Rolle eines anderen Schauspielers übernehmen muss?

Rabl: Ich habe mir vorher natürlich angeschaut, was Thomas Frank gemacht hat, wie er die Rolle gespielt hat. Ich musste einen Weg finden, wie ich den Ton der Rolle treffe, das Spiel aber trotzdem meines ist. Dieser Prozess ist für mich eine sehr wertvolle Erfahrung, die ich nicht missen möchte.

Welche Rolle spielen Sie in dem Stück ‚Biografie: Ein Spiel‘?

Rabl: In dem Stück geht es um einen Verhaltensforscher, der die Gelegenheit bekommt, seine Biografie zu ändern. Das geschieht in einer Art Spiel mit einem Spielleiter und zwei Assistenten. Ich bin einer der Assistenten und muss dabei in verschiedene Rollen schlüpfen, die dem Verhaltensforscher im Laufe seiner Biografie begegnen. Das macht mir großen Spaß, von einer Rolle in die nächste zu schlüpfen.

NÖN: Sie spielen diese Rolle ja seit 17. August. Gibt es noch Chancen, Sie in Pürbach zu sehen?

Rabl: Ja, das Stück ist mit mir in der Assistenten-Rolle noch vom 24. bis 28. August im Hoftheater zu sehen.

Wie geht es nach dem Hoftheater für Sie weiter?

Rabl: Zunächst geht es nochmal ein halbes Jahr nach Deutschland, nach Baden-Baden. Dort habe ich ein Engagement in dem Musical „Ein Käfig voller Narren“ und dem Stück „Die Hildinnen“. Danach will ich ein eigenes Projekt machen, gerne im Waldviertel, aber das ist noch in der Planungsphase. Was danach kommt, ist noch offen. Ich bin auch politisch bei ‚Links Wien‘ tätig. Da steht ein Kurzfilm am Plan – dabei stehe ichz aber nicht vor der Kamera.

Politik und Theater - wie passt das für Sie zusammen?

Rabl: Ich bin der Ansicht, wirklich unpolitisches Theater gibt es nicht. Es werden immer Aussagen und Positionen kommuniziert, mal offen, mal weniger offen. Ich hoffe, viele Projekte machen zu können, die für mich große Relevanz haben. Frei zu wählen wäre schön, aber ist doch etwas utopisch angesichts ökonomischer Zwänge.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.