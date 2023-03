Kulturelle Höhepunkte in Karlstein

Die Karlsteiner Kulturlandschaft wird um einen Aspekt reicher, denn Roswitha Lamb, die bereits seit einigen Jahren mit ihrer Kulturscheune „La Petit Grange“ hochkarätige klassische Musiker ins Waldviertel lockt, wurde von Bürgermeister Siegfried Walch zur „Kulturbeauftragten“ der Marktgemeinde ernannt.

„Unser Kunst- und Kulturverein ist sehr bemüht, Veranstaltungen zu organisieren. Die Kontakte, die Roswitha Lamb uns vermitteln kann, gehen darüber weit hinaus und sprechen sicherlich ein anderes Publikum an“, ist Walch überzeugt, mit der Kombination einen breiten Bereich abdecken zu können und auch überregional Interesse bei Kulturinteressierten zu wecken. „Die Leute aus dem Waldviertel fahren auch weit weg, um sich eine Oper anzusehen oder klassische Musik zu hören. Nun können sie dies auch in Karlstein tun“, freut sich Roswitha Lamb auf das erste Konzert in diesem Jahr, zu dem das „Tomasi Trio“ am Samstag, 18. März, um 16 Uhr im Kräutersaal engagiert werden konnte und mit Werken von Beethoven, Mozart und Schubert die Besucher erfreuen wird. Karten sind im Vorverkauf bei der Marktgemeinde Karlstein, Tel. 02844/279, erhältlich.

„Ich sehe darin auch einen Vorteil für die gesamte Region,“, stellt Walch fest. Er rechnet damit, dass die Besucher auch das vielfältige touristische Angebot des Bezirkes nutzen werden und vielleicht sogar hier ihren Urlaub verbringen könnten.

„Qualtiät ist uns wichtig!“

Für das Jahr 2023 sind vorerst drei Konzerte geplant. Neben dem „Tomasi Trio“ soll Anfang Juni ein zwölfköpfiges Saxophon-Orchester der Anton Bruckner Universität unter der Leitung von Peter Rohrsdorfer auftreten. Anfang November wird das „Jess Trio Wien“ mit Werken von Beethoven, Bischof und Schubert das Karlsteiner Kulturjahr beschließen.

Einen Anspruch an die neue Kulturinitiative haben Roswitha Lamb und Siegfried Walch gemeinsam: „Qualtiät ist uns wichtig!“

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.