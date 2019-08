Für die von diesem Konto im Jahr 2018 getätigten Ausgaben von insgesamt 11.651,30 Euro wären, wie von Waldhäusl angeführt, entsprechende Gemeinderatsbeschlüsse notwendig gewesen. Altschach reagierte sofort – er ersetzte die über das Repräsentationskonto angewiesenen Beträge privat aus eigener Tasche.

„Ich bin hier einem Irrtum aufgesessen. Mein Wissensstand war bis zum heutigen Tag ein anderer, nämlich dass ich über das Repräsentationskonto des Bürgermeisters frei verfügen kann“, nimmt Altschach Stellung. Keinesfalls wolle er sich nachsagen lassen, sich durch die Zahlungen vom Repräsentationskonto bereichern oder sonstwie einen Vorteil auf Kosten von Gemeindegeld verschaffen zu wollen. Deshalb habe er das Geld der Stadtgemeinde ersetzt.

Mit der Klärung der „Causa Repräsentationskonto“ sollte nun, meint Altschach, der Beschluss des Rechnungsabschlusses möglich sein. Wie berichtet, wurde der Rechnungsabschluss in der März-Sitzung abgelehnt, und der Streit um die fragwürdigen Subventionen hatten in der Juni-Sitzung zum Auszug der Mandatare von SPÖ, FPÖ und IG geführt, mit dem Ergebnis, dass auch wichtige Beschlüsse wie der Verkauf eines Betriebsgrundes an den Maschinenring verzögert wurden.

Ob der Rechnungsabschluss schon in der kommenden Gemeinderatssitzung am 29. August behandelt werden wird, ist noch offen.

