Hegeschau in Vitis

Die Hegeringe Vitis, Waidhofen, Windigsteig, Thaya und Pfaffenschlag zogen im Rahmen der Hegeschau im Gasthaus Pichler Bilanz über das abgelaufene Jagdjahr.

Die Präsentation der Abschusszahlen wies 1.131 Rehe (davon 441 Stück Fallwild), 146 Hasen, zwölf Fasane, 28 Dachse, 304 Füchse und 112 Marder auf. Dabei wurde festgestellt, dass regionsweise Reh-, Schwarz- und Niederwild rückläufig, Raubwild hingegen in steigender Zahl beobachtet wurde. Im Hegering Pfaffenschlag etwa wurden dreimal so viele Füchse wie Hasen erlegt. Die Abschusszahl von Schwarzwild lag im Vorjahr bei 910 Stück (gegenüber 1.118 Stück im Jahr 2021).

Bezirksjägermeister Albin Haidl stellte fest, dass sich aufgrund der guten Bejagung auch die Wildschäden durch Schwarzwild in den Hegeringen in Grenzen halten und sich hauptsächlich auf Wiesen beschränken. Auch der Einsatz von Drohnen bei der Suche nach Wildtieren sei in Kooperation mit der Landwirtschaft als großer Vorteil zu werten.

In einem Rückblick erwähnte er die Hundepräsentation mit 16 Hundeführern in Karlstein im Vorjahr, die auch bei Nicht-Jägern großen Anklang fand. Weiters erinnerte er an die Meldung der Revierhunde und ersuchte um Teilnahme an den freiwilligen Übungsschießen: „Das Übungsschießen soll in den Hegeringen mehr forciert werden. Es ist auch wichtig für unser Image, dass wir nicht nur einmal eine Prüfung ablegen und dann immer schießen dürfen.“ Im Vorjahr bestanden 40 Teilnehmer die Jagdprüfung, in diesem Jahr sind bereits 47 Personen angemeldet. Kritik übte er an der Trophäenpflege, „auf die mehr Augenmerk gelegt werden sollte.“

Vizebürgermeister Hermann Lauter betonte ebenso die gute Zusammenarbeit zwischen der Jägerschaft, der Landwirtschaft und den Gemeinden.

