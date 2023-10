Jagd ist auch Tradition und Brauchtumspflege

Der Bezirk Waidhofen ist auf jagdlichem Gebiet in 15 Hegeringe und 144 Reviere aufgeteilt. An die 650 Jagdkarteninhaber sind berechtigt, das Jagdwesen auszuüben. Doch zur Jagd gehört nicht nur die Bejagung des Wildes. Einen großen Teil der Zeit nimmt die Hege und Pflege des Wildbestandes in Anspruch.

Gute Schwarzwild-Population

Eine Bedrohung für das Schwarzwild stellt derzeit die Schweinepest dar, die Österreich zwar noch nicht erreicht hat, der Grenzregion jedoch schon gefährlich nahe kommt. „Derzeit läuft die Ausbildung von Suchhunden, die erkennen, ob ein verendetes Wildschwein infiziert ist“, ist Bezirksjägermeister Albin Haidl zuversichtlich, dass der Bezirk Waidhofen hier gute Präventionsarbeit leistet. So würde beispielsweise schon jetzt jedes Wild, das tot aufgefunden wird, untersucht. Grundsätzlich wäre die Population an Wildschweinen nicht gefährdet. Es gäbe genug Frischlinge. „Manche Bache bekommt sogar zwei Mal im Jahr Nachwuchs, da wir keinen richtig kalten Winter mehr haben“, weiß Haidl.

Gefahr für den Menschen gehe grundsätzlich vom Wildschwein nicht aus, es sei denn, es fühle sich in die Enge getrieben. Hier appelliert Haidl auch an die Waldbenützer generell: „In der Dämmerung sollte man seine Aktivitäten im Wald einschränken. Man muss nicht unbedingt zu Zeiten spazieren gehen oder joggen, wenn die Wildtiere bei der Äsung sind.“

Das Thema Klimaschutz beschäftigt derzeit die Jägerschaft dahingehend, dass durch die starke Abholzung wegen Borkenkäferbefalls die Verstaudung mit Himbeeren oder Brombeeren in den Wäldern überhand nimmt. „Dadurch wird das Wild für uns fast unsichtbar, es kommt nicht so viel auf die Lichtungen, da es im Wald genug Futter findet“, erklärt Haidl. Die Problematik Verbissschäden komme beim Jungwald dazu.

Bedrohung des Niederwildes durch Greifvögel

Generell spricht Haidl derzeit von einem guten Wildbestand, sowohl beim Rehwild als auch beim Niederwild wie Hase, Fasan oder Rebhuhn. „Natürlich gibt es von Revier zu Revier Unterschiede“, gibt der Bezirksjägermeister zu bedenken und verweist auf einen großen Feind des Niederwildes, nämlich die Greifvögel. „Da die Greifvögel ganzjährig geschont sind und kein Abschuss erfolgen darf, vermehren sie sich in manchen Gegenden sehr stark, was wiederum zur Folge hat, dass ihnen sehr viel Niederwild zum Opfer fällt. Auch die Weihe als Wandervogel, der im Herbst in unsere Breiten zieht, zählt hier dazu.“

Mit dem Nachwuchs seitens der Jägerschaft ist Haidl durchaus zufrieden. „Bei den Kursen treten meist zwischen zehn und 15 Kandidaten an. Man muss jedoch sagen, dass unsere Jungjäger oft erst mit 40 Jahren zu diesem Hobby stoßen.“ Der Frauenanteil liegt im Bezirk Waidhofen unter dem Niederösterreich-Durchschnitt. „Es gibt auch nur wenige Frauen, die das Hobby auch wirklich mit allen Konsequenzen – dazu gehört auch das Aufbrechen des Wildes – ausüben.“

Kinder an das Thema Jagd heranführen

Die Bereitschaft der Hegeringleiter, die Jagd bereits den Kindergarten- und Volksschulkindern näher zu bringen, ist im Bezirk bereits seit fast 30 Jahren groß. „Erstmals fand ein Jagdtag im Turnsaal in Pfaffenschlag statt, der zu einem Jagdraum umgebaut worden war. In punkto Schulen ist es natürlich auch eine Frage des Lehrpersonals, ob dieses der Jagd gegenüber aufgeschlossen gegenüber steht oder nicht.“

Sehr zufrieden zeigt sich der Bezirksjägermeister über das Hundewesen in seinem Rayon. Hier hebt er besonders Robert Riss hervor, der durch seine Hundeführerkurse eine wichtige Aufgabe übernimmt, denn: „Es ist oft wichtiger, den Hundeführer richtig auszubilden, als den Hund. Nicht jeder hat die Fertigkeit, einen Hund auch auszubilden.“

Auch Traditionen wollen gepflegt werden

Das Jagdwesen hat auch eine gesellschaftliche Komponente und Traditionen, die gepflegt werden wollen. Das „Strecke Legen“ nach einer Jagd oder die Abhaltung von Hubertusfeiern hinterlassen auch bei Nichtjägern beeindruckende Erlebnisse. Und wer geht nicht gerne zum Wildessen, bei dem das köstlich zubereitete Wildbret lockt?