Wildtierkalender für die Kindergartenkinder in Dietmanns

Der Hegering Groß Siegharts überbrachte in Zusammenarbeit mit der Jagdgesellschaft Dietmanns die Wildtierkalender an die zwei Kindergartengruppen in Dietmanns. Zusätzlich wurde auch Vogelfutter für die Kinder und für die kindergarteneigenen Futterhäuschen mitgebracht haben. Kalender und Vogelfutter wurden vom NÖ Jagdverband zur Verfügung gestellt. Neben Hegering- und Jagdleiter Wilhelm Richter waren auch die Jäger Robert Gawol und Helmut Fidi sowie Jagdhündin „Ella“ im Kindergarten dabei.

Die Kinder mit den Jägern Wilhelm Richter, Robert Gawol und Helmut Fidi und Elementarpädagogin Birgit Schuh sowie Betreuerin Brigit Brinnich im Kindergarten Dietmanns. Foto: privat