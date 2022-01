Bezirk Waidhofen: Arbeitslosenquote unter NÖ-Schnitt

Die Jahresbilanz 2021 des AMS Waidhofen fällt trotz zahlreicher Pandemie-Herausforderungen durchaus positiv aus. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Prozent auf insgesamt 5,6 Prozent der Bevölkerung. Damit liegt der Bezirk deutlich unter dem Niederösterreich-Schnitt von 7,6 Prozent. Im Durchschnitt des gesamten Jahres liegt die Arbeitslosigkeit sogar unter dem Vorkrisenjahr 2019 (5,9 Prozent).

Laut AMS Waidhofen wurde der wirtschaftliche Aufschwung nach den Einschränkungen für organisatorische Reformen genutzt, um die Schlagzahl in der Vermittlungsarbeit kräftig zu erhöhen. Der Ausblick auf das kommende Jahr: Die Arbeitslosenquote soll weiter sinken. „Die starke Arbeitskräftenachfrage sorgt seit dem Frühjahr für eine nachhaltige Dynamik am Arbeitsmarkt, die unsere Berater intensiv genutzt haben. Bis Jahresende werden 1.155 Jobsuchende aus dem Bezirk wieder im Erwerbsleben stehen und über 1.135 freie Stellen und Lehrstellen in den Unternehmen des Bezirkes besetzt sein“, betont die Geschäftsstellenleiterin des AMS Waidhofen, Edith Palisek-Zach.

592 Personen (davon 239 Frauen) waren 2021 beim AMS Waidhofen als arbeitslos gemeldet, fast 24 Prozent weniger im Vergleich zum Jahresdurchschnitt 2020, als die Pandemie voll einschlug. Mit einem Minus von mehr als einem Drittel (-37,3%) fiel der Rückbau der Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen am stärksten aus (auf jahresdurchschnittlich 39 jobsuchende Jugendliche).

Die Zahl der unselbstständig Beschäftigten liegt mirt 10.003 genau 1 Prozent über dem Ergebnis von 2020, aber rund 1 Prozent unter 2019.

Im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit

Vor allem die starke Arbeitskräftenachfrage und der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit befeuerten die Vermittlungsarbeit des AMS Waidhofen. Das Motto lautete: „Jede Kundin und jeder Kunde bekommt nach Möglichkeit ein passendes Angebot!“ „4.267 Vermittlungsvorschläge wurden ausgegeben, das sind um 15,8% mehr als 2020. Für Maßnahmen aus dem Bereich der arbeitsmarktpolitischen Förderung wurden heuer exklusive Kurzarbeit in Niederösterreich 303 Millionen Euro bewilligt“, berichtet Edith Palisek-Zach.

Um das Beratungs- und Vermittlungsservice für Job- und auch Personalsuchende zu stärken, wurden einige organisatorische Weichen gestellt. So wurde eine Organisations-Reform im Bereich Service für Arbeitskräfte eingeleitet, mit dem Ziel, den Betreuungsschlüssel zwischen AMS-Beratern und Jobsuchenden möglichst klein zu halten und so mehr Zeit für intensive Beratung und Vermittlung zu gewinnen.

„Im Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit zeigen sich bereits erste Erfolge. Die Situation erfordert aber rasches und klares Handeln“, erklärt die AMS-Geschäftsstellenleiterin.

Laut Jahresdurchschnitt sind rund 116 Personen (davon 35 Frauen) im Bezirk bereits ein Jahr und länger ohne Job. Das sind um 6,6 Prozent mehr als im Jahr 2020 und sogar um 13,7 Prozent mehr als im Vorkrisenjahr 2019.

Das AMS will deshalb im kommenden Jahr in Kooperation mit dem Land NÖ und den Sozialpartnern den Weg der konsequenten und nachhaltigen Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit fortsetzen. 40,2 Millionen Euro an Lohnkostenförderungen im Rahmen der Aktion Sprungbrett sind reserviert, um den beruflichen Wiedereinstieg von rund 4.000 Langzeitarbeitslosen zu unterstützen.

Um die Arbeitsmarktinte gration vor allem für jene Personen zu forcieren, die besonders lange arbeitslos sind und den Wiedereinstieg bislang nicht geschafft haben, wurden die Förderkonditionen angepasst. Das AMS finanziert seit dem 1. Jänner für Personen, die zwischen ein und zwei Jahren arbeitslos sind, 40 bis 66,7 Prozent der anfallenden Lohn- und Lohnnebenkosten für die Dauer von 4 bis 9 Monaten. Personen, die bereits zwei Jahre und länger arbeitslos sind, erhalten sogar 100 Prozent der Lohn- und Lohnnebenkosten für die ersten drei Monate und zwischen 40 und 66,7 Prozent der Lohnkosten für weitere vier bis sechs Monate.

Gute Prognosen machen Hoffnung

Das AMS prognostiziert für 2022 ein anhaltendes Sinken der Arbeitslosigkeit. Mit einem kräftigen Wirtschaftswachstum gehe man davon aus, dass die Arbeitskräftenachfrage seitens der Wirtschaft anhält. Der niederösterreichische Arbeitsmarkt würde sich dabei laut Prognose besser entwickeln als der österreichische insgesamt. Diese Einschätzung ist allerdings nur solange haltbar, wie die Pandemie nicht weitreichende Einschränkungen notwendig macht, die sich dämpfend auf die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt auswirken.