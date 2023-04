Caritas-Pflege: 60.000 Stunden im Einsatz im Bezirk Waidhofen/Thaya

In den neun Sozialstationen im Waldviertel haben die 230 Mitarbeiter im Jahr 2022 über 1.000 ältere und pflegebedürftige Menschen in über 175.000 Einsatzstunden versorgt. Davon leisteten im Bezirk Waidhofen/Thaya die 80 Mitarbeiter der vier Sozialstationen Dobersberg, Groß-Siegharts, Raabs-Karlstein und Waidhofen an der Thaya insgesamt knapp 60.000 Einsatzstunden und betreuten dabei 431 Kunden. Rund 580.000 Kilometer wurden dafür zurückgelegt.

Oft gute Lösungen im direkten Gespräch

Diese Zahlen schwanken natürlich immer etwas leicht nach oben oder unten. Besteht Betreuungsbedarf zu Hause, sollte man unbedingt bei der Caritas anfragen, auch wenn man vielleicht bereits gehört hat, dass es zu Wartezeiten kommen kann bis die Betreuung startet. „Jede Pflege- und Betreuungssituation ist anders und wird individuell von unseren diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegern eingeschätzt. Im direkten Gespräch finden sich gerade dann, wenn es sich um flexible Kunden bzw. Angehörige handelt, oft gute Lösungen“, sagt Bereichsleiterin Karin Thallauer.

Der Dank gebühre den Einsatzleitungen und ihre Teams, die mit großem Engagement, Professionalität und Zusammenhalt tagtäglich zeigen würden, dass Pflege ein schöner und vielfältiger Beruf sei. „Wir sehen in den Ergebnissen unserer Mitarbeiterbefragung, dass der Bereich der mobilen Pflege besonders hohe Zufriedenheitswerte aufzeigt. Die Caritas bietet hier eine sehr gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie, ein gutes Betriebsklima, persönliche Aus- und Weiterbildungen und einen abwechslungsreichen Job in Wohnortnähe“, betont Thallauer.

Digitale Pflegedokumentation entlastet Mitarbeiter

Auch die Ausrollung der digitalen Pflegedokumentation im Jahr 2021 trage wesentlich zur Zufriedenheit, aber auch zur Professionalisierung bei. „Die digitale Pflegedokumentation hat sich in den letzten beiden Jahren bei unseren Mitarbeitern bestens etabliert. Sie werden dadurch deutlich von Bürokratie entlastet und unsere Kunden können individueller gepflegt und betreut werden“, hebt Pflegedienstleiterin Andrea Harm die Vorteile des neuen Systems hervor.

Dennoch - der Personalmangel und die demografische Entwicklung hin zu einer immer älter werdenden Gesellschaft sind in den nächsten Jahren eine große Herausforderung. „Immer mehr Menschen werden in Zukunft aufgrund der demografischen Entwicklung auf professionelle und empathische Betreuung im Alter angewiesen sein. Dazu braucht es weiterhin eine gute Zusammenarbeit aller Berufsgruppen von der Heimhilfe, über den Fachsozialbetreuer bis hin zum diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegepersonal. Um die zukünftig steigende Nachfrage abdecken zu können, setzen wir auf die Höherqualifizierung unserer Mitarbeiter und unterstützen junge Menschen sowie Umsteiger, die einen Pflegeberuf ergreifen möchten“, sagen Regionalleiter Erwin Silberbauer und Pflegeleiterin Kornelia Salzer.

In den beiden Caritas Bildungszentren für Gesundheits- und Sozialberufe (BiGS) in St. Pölten und Gaming im Bezirk Scheibbs, gibt es unterschiedlichste Ausbildungsmöglichkeiten für den Pflegebereich. Dabei erleichtern die Schulgeldübernahme durch den NÖ Bildungsscheck, die Pflege-Ausbildungsprämie oder das Pflegestipendium seit letztem Jahr den Zugang oder auch den Umstieg für Quereinsteiger. Mehr dazu unter www.caritas-bigs.at. Auch die Ausbildung zur Heimhilfe wird im Rahmen der Arbeitsplatznahen-Qualifizierung (AQUA) durch die Caritas und das AMS gefördert.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.