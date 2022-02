ÖAMTC leistete 33.000 Mal Hilfe im Bezirk Waidhofen

Der ÖAMTC betreut im Einzugsgebiet der Stützpunkte Waidhofen, Zwettl und Gmünd knapp 25.000 Mitglieder.

Ewald Braunstein, Leiter der Stützpunkte, freut sich über ein erfolgreiches Jahr 2021 trotz Pandemie: „Ob Beratungen, technische Überprüfungen oder stationäre Pannenbehebung – im vergangenen Jahr konnten wir Clubmitgliedern an unseren Stützpunkten rund 33.000-mal helfen und sie in ihrer Mobilität und Sicherheit unterstützen. Auch wenn die Corona-Pandemie letztes Jahr nicht minder präsent war, konnten wir unsere Stützpunkte durchgehend offenhalten und für unsere Mitglieder da sein.“ Das Mobilitätsverhalten der Menschen und damit auch der Clubmitglieder befindet sich im Wandel. Der ÖAMTC bietet daher vor allem im Bereich Fahrrad und E-Mobilität neue Prüfdienste und Services an.

Akku-Check für E-Autos und E-Bikes

„Neben dem gratis Fahrrad-Check haben wir seit dem vergangenen Jahr das Fahrrad-Service neu im Programm – eine umfassende technische Überprüfung für das herkömmliche Fahrrad oder E-Bike. Zudem bieten wir seit 2021 an ausgewählten Standorten, so auch an unserem Stützpunkt Zwettl, einen eigenen E-Bike Akku-Check an – besonders wichtig bei Ankauf oder Verkauf eines gebrauchten Elektro-Fahrrads“, informiert Ewald Braunstein. Und ebenso neu beim ÖAMTC in Zwettl ist der Gesundheitscheck für E-Autos und PlugIn-Hybrid-Fahrzeuge: Dabei wird die Antriebsbatterie auf ihre aktuelle Kapazität und Sicherheit hin überprüft. „Mit der E-Batterie-Diagnose erlangt man rasch Klarheit über deren tatsächlichen Zustand. Wir sehen, dass der entsprechende Bedarf dringend vorhanden ist – nicht zuletzt aufgrund der steigenden Zahl an E-Autos am Gebrauchtwagenmarkt“, so Braunstein.

Knapp 492.000 Mitglieder vertrauen niederösterreichweit bereits auf den ÖAMTC, das entspricht einem neuerlichen Zuwachs von 2,3 Prozent im vergangenen Jahr.

