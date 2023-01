Produktionsrekord in Pfaffenschlag trotz Windflaute

Werbung BR Amtshaus Gastern Gelungener Umbau

Ein windschwaches Jahr, aber trotzdem ein neuer Erzeugungsrekord – das Jahr 2022 war für die W.E.B Windenergie AG in mehrerlei Hinsicht kein „normales“ Jahr.

Das wurde bei der Neujahrspräsentation in Pfaffenschlag am vergangenen Freitag deutlich. Eine besondere Wetterlage – die von Meteorologen als „Omega Wetterlage“ bezeichnet wird und sich durch ein blockierendes Hochdruckgebiet über Mitteleuropa charakterisiert, sorgte ab März für windschwaches Wetter und deutliche Produktionsabweichungen nach unten gegenüber der Prognose.

Dabei hatte das Jahr mit einem Plus von 34,2 Prozent über Prognose im Februar gut begonnen. Wie Vorstandsvorsitzender Frank Dumeier ausführte, wiederholten sich für den Rest des Jahres stabile, blockierende Wetterlagen, was im Jahresergebnis letztlich ein Minus von 10,4 Prozent unterhalb der Erwartungen sorgte.

Trotzdem erzielte die W.E.B mit 1.312 Gigawattstunden (2021: 1.237 GWh) im vergangenen Jahr einen neuen Produktionsrekord. Dafür verantwortlich war die Neuinbetriebnahme von Kraftwerken mit einer Gesamtleistung von 52,4 Megawatt. Zu Jahresende verfügte die W.E.B über eine installierte Leistung von 596,1 Megawatt, davon 43 Prozent in Österreich.

Grünstrom: Keine Neukundenverträge mehr seit Herbst

Die Verwerfungen am Energiemarkt aufgrund des Ukraine-Krieges machten im vergangenen Jahr auch vor der W.E.B nicht Halt. Denn jener Strom, den die W.E.B zur Versorgung ihrer Stromkunden an der Strombörse zukauft, muss zu den teuren Marktpreisen gekauft werden. Während der Bedarf der Bestandskunden größtenteils durch die eigenen Kraftwerke gedeckt werden kann und daher die Preissteigerungen für diese moderat blieben, zogen die Strompreise für Neuverträge, für die die W.E.B Strom zukaufen muss, massiv an. So massiv, dass man sich im September entschloss, keine weiteren Neukunden mehr aufzunehmen, da die verfügbaren Kontingente an Strom aus eigener Erzeugung aufgebraucht waren und man nicht noch teurere Verträge anbieten wollte.

Dumeier: Ausbau muss beschleunigt werden

Dumeier betonte, dass die W.E.B Teil der Lösung der Energiezukunft sein möchte und dass ein rascher Ausbau der Erneuerbaren Energieträger unumgänglich sei, um in Europa wieder konkurrenzfähige Energiekosten schaffen zu können. Denn Erdgas werde auf absehbare Zeit deutlich teurer bleiben und damit auch der Strompreis, denn das jeweils teuerste noch zur Deckung des Strombedarfs benötigte Kraftwerk bestimmt den Strompreis – dies ist meist ein Gaskraftwerk.

Ein Ausbau von Wind und Photovoltaik würde dazu führen, dass Gaskraftwerke seltener laufen müssen, was den Strompreis dann drücken würde. „Wir müssen jetzt ausbauen was geht, und zwar dezentral. Ich sage, jeder Bezirk soll seinen Windpark und seine Photovoltaik haben“, stellte Dumeier klar. „Es geht hier kurzfristig um den Wirtschaftsstandort Europa und längerfristig um unseren Planeten“, fügte Dumeier hinzu.

Das Tempo müsse endlich steigen: „Allein bei den bestehenden Windparks könnte man Photovoltaikanlagen mit 3.000 Megawatt-Peak innerhalb von sechs Monaten bauen, wir bräuchten dafür keine Förderung, aber das kommt bei der Politik nicht an“, gab Dumeier zu bedenken. Es müssten viel mehr Flächen entsprechend gewidmet werden, um die Anlagen auch bauen zu dürfen.

Fix: 140 Megawatt Ausbau in 2023 und 2024

In den kommenden beiden Jahren will die W.E.B Anlagen mit einer Gesamtleistung von 140 Megawatt, die bereits fix bestellt sind, errichten. Das größte Projekt ist der im Bau befindliche Windpark in Ariano (Italien) mit 84 Megawatt. Während Dumeier die Zukunft der Mobilität klar in der Elektromobilität sieht, braucht die Industrie Alternativen zum Erdgas. Daher will die W.E.B auch im Wasserstoffbereich mitmischen. In Österreich wird in Götzendorf ein Pilotprojekt zur Erzeugung von Wasserstoff mittels Windstrom in Zusammenarbeit mit der OMV umgesetzt.

Um das weitere Wachstum finanzieren zu können, plant die W.E.B laut Finanzvorstand Michael Trcka im Frühjahr die Emission einer Anleihe. Aktuell befindet sich diese Anleihe noch im Genehmigungsverfahren. Für das abgelaufene Jahr erwartet Trcka ein sehr gutes Ergebnis. „Wir haben in den ersten neun Monaten schon um elf Prozent mehr Umsätze erzielt als im gesamten Jahr 2021“, rechnete Trcka vor.

