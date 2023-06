Frauenpower im Bildungs- und Geselligkeitsverein

Bei der Jahreshauptversammlung des Bildungs- und Geselligkeitsvereines Ludweis im Gasthaus Eisner in Ludweis konnte Obfrau Susanne Plattner eine große Anzahl Vereinsmitglieder begrüßen. Gleich eingangs bedankte sie sich bei allen Mitwirkenden für ihren einzigartigen Teamgeist, der nach einer dreijährigen Zwangspause den 51. Bunten Abend wieder zu einem vollen Erfolg werden ließ. Alle Anwesenden waren sich einig, dass es 2024 den 52. Bunten Abend geben wird.

Ein weiterer Programmpunkt betraf die Neuwahlen: Sowohl Obfrau Susi Plattner als auch ihre Stellvertreterin Birgit Ledwina wurden einstimmig wiedergewählt. Weiters wurden Marion Brenner und Michaela Raidl als Kassierin bzw. deren Stellvertreterin einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls einstimmig in ihren Funktionen bestätigt wurden Irina Schuecker als Schriftführerin und Marvin Ledwina als ihr Stellvertreter. Kassaprüfer wurden Melanie Böhm und André Raidl.

Der in den Statuten festgehaltenen Gemeinnützigkeit zu Folge, werden aus der Vereinskassa auch heuer wieder namhafte Beträge an soziale Projekte gehen. Konkret soll „Ferien ohne Handycap“ in Raabs mit 1.000 Euro gefördert werden. Für weitere 1.000 Euro werden noch Projekte gesucht. Wie die NÖN exklusiv berichteten, wurden bereits 4.500 Euro an Maximilian Stickler für seinen aufwändigen Therapieaufenthalt im Ausland gespendet.

Auch heuer soll ein Vereinsausflug stattfinden. Geplant ist eine Fahrt nach Schwertberg im Mühlviertel, wo neben noch festzulegenden Besichtigungen jedenfalls ein Gegenbesuch bei einer Aufführung der Kabarettgruppe „Die Damischen Ritter“ fix eingeplant ist.