Senioren blieben der Ehrung fern

Die Ortsgruppe Vitis der NÖ’s Senioren hat die diesjährige Jahreshauptversammlung im Gasthaus Pichler in Vitis abgehalten. Die Vorstandsmitglieder Maria Kreutzer, Vitis und Friedrich Hengst, Groß Rupprechts legten ihre Funktionen krankheitshalber zurück. An ihrer Stelle wurden Anna Eichhorn in Vitis und Richard Holzmüller in Groß Rupprechts zu neuen Vorstandsmitgliedern gewählt.

Neben den Jahresberichten wurden auch langjährigen Mitgliedern Dank und Anerkennung ausgesprochen. Leider war nur ein Geehrter, Franz Süß, bei der Feier anwesend. Die Ehrenurkunden werden den weiteren Geehrten nachgereicht.

