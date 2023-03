Vier Shopping-Tage bei Pro Waidhofen

Auf ein erfolgreiches Jahr 2022 mit vielen Veranstaltungen konnte der Verein Pro Waihhofen bei der Jahreshauptversammlung zurückblicken.

Alle zwei Jahre wird gemäß den Vereinsstatuen der Vorstand neu gewählt. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: Obfrau Ulrike Ramharter, Obfrau-Stellvertreter Thomas Lebersorger, Kassier Helmut Wais, Kassier-Stellvertreter Marlene Böhm-Lauter, Schriftführer Reinhart Blumberger und Schriftführer-Stellvertreter Lukas Müllner, der neu im Vorstand ist. „Das gesamte Team freut sich schon auf die gute Zusammenarbeit und viele Veranstaltungen in Waidhofen“, betonte Ulrike Ramharter.

Auch das Programm für das heurige Jahr wurde im Rahmen der Versammlung festgelegt. Es werden wieder vier Shopping-Tage veranstaltet: Start ist mit dem Oster-Shopping am 31. März und 1. April mit einem Gewinnspiel und Osterei-Suche in den Schaufenstern. „Außerdem gibt es eine Menge Angebote und Rabatte bei den Mitgliedsbetrieben von Pro Waidhofen und Sie können damit bares Geld sparen“, lädt Ulrike Ramharter ein. „Auch die Waidhofner Taler bieten dem Beschenkten eine Fülle von Möglichkeiten.“ Der Waidhofner Taler ist in allen Mitgliedsbetrieben einlösbar, entspricht einem Wert von 10 Euro und kann bei der Raiffeisenbank oder der Waldviertler Sparkasse erworben werden.

Beim Sommer-Shopping am 23. und 24. Juni lädt die Wirte-Gemeinschaft zu einer Cocktailbar am Hauptplatz ein. In den Geschäften werden Cocktailgutscheine verlost.

Im Rahmen der Herbst-Shoppingtage am 1. und 2. September findet am Hauptplatz ein großer Flohmarkt statt.

Beim Advent-Shopping kommt der Nikolaus auf den Hauptplatz und auch die „Adventzeit am Hauptplatz“ ist wieder geplant.

Weiters findet im Sommer wieder das „Sommerkino im Stadtpark“ mit zwei Filmvorführungen statt.

