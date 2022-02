Kulturoffensive Gastern startet in Saison

Die Kulturoffensive Gastern startet am Freitag, 25. Februar, ins Kulturjahr 2022.

Mit ihrem Programm „Damenspitzerl“ geht Lydia Prenner-Kasper ins Rennen und begibt sich auf die Suche nach vergnügungshungrigen Seelenschwestern und lebensbejahenden Seelenbrüdern, die sie auf dem Weg durch ihren gnadenlos-mitreißenden Humor begleiten lassen. Beginn ist um 19 Uhr im Kommunalzentrum.

Die weiteren Termine der Kulturoffensive: „Flo & Wisch“ am Freitag, 25. März: Seit mittlerweile zehn Jahren ist das Duo auf den Kabarettbühnen Österreichs und Deutschlands unterwegs und ist besonders stolz auf den Gewinn der „Ennser Kleinkunstkartoffel“ sowie des „Kneitinger Bierschlegels“.

„Hans Thessink“ am Freitag, 6. Mai: Hans Theessink ist einer der leidenschaftlichsten Akustikspieler in Europa und einer der Top-Acoustic-Blues-Stars weltweit, ein Mann, der mit den Besten gespielt hat und einer der Besten ist, amerikanisch oder europäisch, schwarz und weiß, alt und jung, seit den 1960ern.

„Jimmy Schlager“ am Freitag, 17. Juni: Musik, Satire und Kabarett steht mit „Leberkaas Hawaii“ auf dem Speiseplan. Er nimmt das Publikum mit auf einen Streifzug überlebter Katastrophen und Peinlichkeiten im bewährten Wechselspiel von Liedern und Geschichten. Trauerspiele werden zur Komödie und unvereinbar Gegensätzliches zum Genuss.

„Ensemble Dal Cuore“ am Samstag, 13. August, in der Wehrkirche Kleinzwettl: Die Mitglieder des Ensembles lernten einander beim Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien kennen. Sie sind verbunden mit der Liebe zur „Alten Musik“, welche von ganzem Herzen in ihrem gemeinsamen Spiel zum Ausdruck kommt.

Aktuelle Informationen sind unter www.gastern.gv.at zu finden. Für Auskünfte (auch bezüglich Ticketermäßigung) steht Andrea Hirsch im Bürgerservice der Marktgemeinde Gastern, Telefon 02864/2338, buergerservice@gastern.gv.at zur Verfügung.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden