Die zehn prägendsten Sport-Ereignisse des Jahres im Bezirk Waidhofen

Erstmals Europameister

Den bisher größten Erfolg seiner Karriere feiert der Pfaffenschlager Harald Simon. Der 55-Jährige, der seit Jahren an der Weltspitze mitmischt, krönt sich in Polen zum Eisspeedway-Europameister. Simon nutzt die Gunst der Stunde und setzt sich nach dem Ausschluss der russischen Top-Fahrer an die Spitze und gewinnt die Goldmedaille.

Harald Simon ist Europameister. Foto: zVg

Außerhalb der Abstiegsränge

Auf ein herausforderndes Jahr blickt Bezirks-Topklub SV Waidhofen zurück. Die Saison 2021/22 beschließen die Thayastädter als bestes Waldviertler Team an der neunten Stelle. Schwieriger gestaltet sich da schon der Startschuss zur neuen Meisterschaft im Sommer. Nach einem Negativlauf zum Start muss Trainer Michael Scherzer seinen Hut nehmen und wird von Edgar Eichler abgelöst. Eichler gelingt die Trendwende, Waidhofen überwintert auf Rang zwölf und damit außerhalb der Abstiegszone.

Am Ende ist doch fast wieder Alles gut beim SV Waidhofen. Foto: Bernd Dangl

Von unten nach ganz oben

Die große Sensation im Fußball-Bezirksgeschehen ist der USV Dobersberg in der 1. Klasse Waldviertel. Zum Jahresausklang 2021 rangieren die Dobersberger noch an der letzten Stelle der 1. Klasse Waldviertel. Infolge gelingt aber souverän der Klassenerhalt, ehe der USV zur neuen Saison ab Sommer richtig durchstartet. Zwölf Siege und nur eine Niederlage: Mit dieser tollen Bilanz küren sich die Dobersberger zum Herbstmeister und nehmen den Aufstieg in die Gebietsliga ins Visier.

Jubel beim USV Dobersberg nach dem Herbstmeistertitel in der 1. Klasse Waldviertel. Foto: Franz Dangl

Pfaffenschlager Abstieg

Gar nicht nach Wunsch verläuft das Sportjahr 2022 hingegen für den SC Pfaffenschlag. Nach einer richtigen Seuchensaison muss der SCP nach über 20 Jahren wieder den Gang in die 2. Klasse antreten. Auch dort fasst der Absteiger zunächst nicht richtig Fuß. In der neuen „2. Klasse Waldviertel Zentral“ überwintert Pfaffenschlag als Neunter und weist bereits 20 Punkte Rückstand auf Winterkönig Arbesbach auf.

Der SC Pfaffenschlag muss in die 2. Klasse absteigen. Foto: Franz Dangl

Frauen-Team gegründet

Seit Sommer „gehört“ das Waidhofner Birkenstadion nicht nur mehr ausschließlich den Männern bzw. dem Nachwuchs: Unter der Führung von Funktionär Michael Frank wird ein Frauen-Team gegründet, das sogleich in den Meisterschaftsbetrieb einsteigt. Zwar bleiben in der Hinrunde die Erfolge noch weitgehend aus, doch „dabei sein ist alles“ lautet das Motto der Waidhofnerinnen in der Gebietsliga Mostviertel.

Die Waidhofner Frauen bezahlen derzeit noch Lehrgeld. Foto: Karl Stöger

Handballer im Höhenflug

Einen Höhenflug erleben die Handballer des UHC Waidhofen. Im Sommer gehen sie eine Spielgemeinschaft mit der Union Horn ein, wo sie aktuell die Regionalliga Ost aufmischen und an der Tabellenspitze stehen. Außerdem gewinnt die neu formierte Spielgemeinschaft vorm Meisterschaftsstart ganz souverän den NÖ Cup. Mit der Zweiermannschaft nimmt Horn/Waidhofen an der 2. Landesliga teil.

Machen gemeinsame Sache: Die Handballer aus Horn und Waidhofen. Foto: Karl Stöger

Zurück in der 1. Landesliga

Aufschlag, Punkt, Sieg – so lautete das Motto der Groß-Sieghartser Volleyball-Frauen im abgelaufenen Jahr. Zunächst setzen sie sich gemeinsam mit Spielgemeinschaftspartner Zwettl an die Spitze der 2. Landesliga und feiern den Meistertitel. Danach kommt‘s aber zur Beendigung der Zusammenarbeit, sodass die USG-Girls wieder nach Groß-Siegharts übersiedeln und dort nun in der 1. Landesliga, wo sie im bisherigen Saisonverlauf eine gute Performance hinlegen, aufschlagen.

Jubelstimmung bei den Groß-Sieghartser Volleyballerinnen. Foto: privat

Premiere in Waidhofen

Am Fronleichnamstag geht in Waidhofen der „1. Thayatal Triathlon“ über die Bühne. Nach zwei coronabedingten Absagen verläuft die Premiere ohne Probleme. Verantwortlich dafür zeichnet der LTU Waidhofen unter der Führung der früheren Stadtlauf-Organisatoren Erich Scharf und Rudolf Cerny. Bei den Männern gewinnt Jakob Rauscher, bei den Frauen Elisabeth Winter.

Daumen hoch für den Thayatal-Triathlon: Rudi Cerny und Erich Scharf. Foto: Bernd Dangl

Qualifikation für den Europacup

Über einen Top-Erfolg darf sich der Waidhofner Fußballer Daniel Sikorski freuen. Mit seinem Verein Aris Limassol landet er in der höchsten zyprischen Liga auf Rang vier und schafft damit die Europacup-Qualifikation. In der „Europa Conferende League“ ist allerdings in Runde eins Schluss: Limassol unterliegt Neftci aus Aserbaidschan mit dem Gesamtscore von 2:3. Auch in der neuen Saison läuft es für Sikorski & Co. gut: Zur Meisterschaftshalbzeit liegt Limassol erneut an der vierten Stelle.

Platz vier in Zypern: Daniel Sikorski und Limassol Foto: zVg

Ausdauersportler im Fokus

Traditionell startet das Sportjahr mit der NÖN-Sportlerwahl. Und dabei haben diesmal die Ausdauersportler die Nase vorne. Der Gasterner Triathlet Martin Leirer gewinnt bei den Männern, Anita Stocklasser aus Windigsteig bei den Frauen.

Martin Leirer wird "Sportler des Jahres" im Bezirk Waidhofen. Foto: Erich Marschik

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.