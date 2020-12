Ältester Waidhofner feiert 106. Geburtstag ohne Party. Coronabedingt kann 2020 keine offizielle Feier zum Geburtstag des ältesten Waidhofners, Leopold Dungler, stattfinden. Der als sehr gesellig bekannte 106-Jährige schnapst noch immer gerne mit seinen Freunden jeden Vormittag im Gasthaus Jöch.

Leopold Dungler wurde im November 106 Jahre alt. Der älteste Waidhofner sehnt sich nach seiner Schnapserrunde im Gasthaus Jöch in Waidhofen. privat

2020 muss die Geburtstagsfeier abgesagt werden, doch Leopold Dungler hat seinen Humor nicht verloren und hofft, bald wieder „unter die Leute zu kommen“. Leopold Dungler wurde am 21. November 1914 in Fistritz bei Groß Siegharts geboren und erlebte beide Weltkriege. Nach Kriegsende führte er mit seiner Gattin Paula das damals sehr beliebte und bekannte Gasthaus Dungler gegenüber der Kirche.

Petition gegen Covid-Abteilung. Für Aufregung sorgt die Schaffung eines Bereichs für Covid-Infizierte im Pflege- und Betreuungszentrum Waidhofen. Angehörige fürchten, dass Infizierte aus anderen Pflegeheimen nach Waidhofen verlegt werden und dadurch Heimbewohner einer Infektionsgefahr ausgesetzt werden. Über 700 Unterschriften werden gesammelt. Letztlich tritt der Fall, dass Bewohner aus anderen Heimen in Waidhofen untergebracht werden müssen, nicht ein.

Neue Bauplätze in Waidhofen kosten fast 40 Euro pro m 2 . Leistbare Bauplätze in der Stadtgemeinde Waidhofen – unter dieser Prämisse wird im Herbst 2020 ein neues Siedlungsprojekt in Waidhofen aus der Taufe gehoben. Unter dem Namen „Heli-Dungler-Siedlung“ sollen 16 neue Bauplätze entstehen, die 2021 verfügbar sein sollen. Kurz vor der offiziellen Verlautbarung des Bauplatzpreises sickert der Preis von 39,50 Euro pro m 2 durch – was von FPÖ-Stadtrat Gottfried Waldhäusl als zu teuer kritisiert wird.

Neuer Rekord für die Thayarunde. Ein Wirrwarr an Regeln und Unsicherheit bei Auslandsreisen: Im Corona-Jahr 2020 profitiert der heimische Tourismus. Hoch im Kurs stand der Radtourismus. Auf dem Radweg „Thayarunde“ werden bis November 65.390 Radfahrer an einer Zählstelle registriert, um 15,3 Prozent mehr als 2019. In den Sommermonaten kann der Bezirk Waidhofen als einer der wenigen Bezirke Niederösterreichs im Bereich der Ankünfte und Nächtigungen deutlich zulegen. „Wir freuen uns sehr, dass gerade in schwierigen Zeiten der Thayarunde-Radweg so gut angenommen wird, für diesen Rekordbesuch sorgt und dabei auch für die Betriebe dadurch eine positive Bilanz entsteht“, freut sich der Obmann der Kleinregion Bundesrat Eduard Köck.

Freude über neuen Rekord: Norbert Pölzl (Leiter der Straßenmeisterei Dobersberg), Bürgermeister Rudolf Hofstätter, Sophia Gerstorfer (Straßenbauabteilung Waidhofen), Vizebürgermeister Gerhard Braunsteiner und Zukunftsraum-Obmann Eduard Köck. privat

Ausbau der B5 lief schneller als erwartet. Der Ausbau des 2,7 Kilometer langen Straßenabschnitts der B5 zwischen Pfaffenschlag und Dimling ist die größte Straßenbaustelle des Jahres. Die Arbeiten starten mit etwas Corona-Verzögerung, daher wird ursprünglich von einer Fertigstellung erst im Dezember ausgegangen. Monatelang müssen Verkehrsteilnehmer eine Umleitung über Nebenstraßen und Dörfer hinnehmen. Doch die Arbeiten laufen schließlich schneller als erwartet, die Verzögerungen werden aufgeholt, und die Verkehrsfreigabe erfolgt Ende Oktober.

Der Ausbau der B5 zwischen Pfaffenschlag und Waidhofen wird früher als erwartet im Oktober statt Dezember 2020 abgeschlossen. Schwab

Waidhofen wird wieder Braustadt. Evelyn Bäck und Gwaël Gauthier erwerben die Gabler-Mühle, um darin einer Brauerei einzurichten. Bäck hat 2017 die kleine Handwerksbrauerei „Hopfenspinnerei“ in Walpersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) gegründet und nun einen neuen Standort gesucht. Über den Winter und das Frühjahr 2021 soll im ehemalige Magazin die Brauerei eingerichtet werden. Geplant wäre, im Frühjahr bzw. Frühsommer 2021 zu eröffnen.

Dietmannser Gemeindezentrum wird zur Baustelle. „Schön ist das nicht“ ist die Quintessenz nach den Dorfgesprächen in Dietmanns im Jahr 2018, als es um eine Neugestaltung des Vorplatzes vor dem Gemeindeamt und Gemeindesaal geht. 2020 macht die Gemeinde Nägel mit Köpfen: Um rund 500.000 Euro sollen Vorplatz und Amtsgebäude an moderne Anforderungen angepasst werden, und die Asphaltwüste grün werden. Im Laufe des Jahres entstehen ein Foyer-Zubau, ein neuer Stiegenaufgang, die Räumlichkeiten für ein barrierefreies WC und ein neuer Stiegenaufgang. Auch die Arbeiten für einen neuen Parkplatz laufen an, ebenso werden Umbauten im Gemeindesaal vorgenommen. Fertig soll alles bis Sommer 2021 werden.

Das Amtshaus und der Gemeindesaal in Dietmanns werden umgebaut: Bürgermeister Harald Hpfbauer auf der Baustelle im Sommer 2020. Schwab

Stadtgemeinde errichtet zwei Arztordinationen. Um die kassenärztliche Versorgung in Groß Siegharts wiederherzustellen, entschließt sich die Gemeinde dazu, künftige Ärzte mittels Einrichtung von Ordinationen auf Gemeindekosten zu fördern.

Das Vorhaben zeigt Erfolg, mit Angelika Pallisch wird eine erste Ärzin gefunden, die EInrichtung der Praxis ist zu Sommerbeginn abgeschlossen. Im September bewirbt sich Vanessa Kreuter als zweite Ärztin – nun muss im Schnellverfahren eine zweite Ordination im Technologie- und Bildungszentrum eingerichtet werden. Die Arbeiten schreiten plangemäß voran, Ende Jänner 2021 soll Kreuter ihre Ordination in Betrieb nehmen können.

Ärger wegen Radfahrverbot. Nach jahrzehntelanger Nutzung durch Fußgänger und Radfahrer verbietet der Grundbesitzer Alfred Höfinger plötzlich die Durchfahrt am Sixmühlweg in Waidhofen, weil der Radverkehr auf dem Privatweg durch die nahe Thayarunde inakzeptabel stark zugenommen habe und der Weg nicht dafür geeignet war. Irreführende, nicht den Vorschriften entsprechende Schilder sorgen für Verunsicherung, und eine Gruppe um den Waidhofner Rechtsanwalt Peter Ozlberger beginnt, sich für eine Aufhebung des Radfahrverbots einzusetzen. Ozlberger wird von Höfinger wegen Besitzstörung verklagt, zwischenzeitlich wird die Beschilderung korrigiert. Der Ausgang der Angelegenheit ist noch offen.

Corona verzögert Therapiezentrum. Das Therapiezentrum „Nordstern“ im ehemaligen Waidhofner Golfhotel kann 2020 nicht wie geplant in Betrieb gehen. Wichtige Verhandlungen mit den Leistungsträgern fallen durch die ungünstig fallenden Lockdowns aus. Geplant wäre ein Start bis Herbst gewesen.

Investition und Ausbau trotz Covid

Es ist eines der größten Bauvorhaben im vergangenen Jahr im Bezirk: Die Errichtung des VTW-Werks in Waidhofen um rund 12 Millionen Euro. Gegründet von ehemaligen Husky-KTW-Mitarbeitern um Manfred Schinko, wird das Projekt mit dem indischen Investor Dayanand Reddy, dem Gründer von Vasantha Tool Crafts auf einem Betriebsgrundstück hinter dem Lagerhaus-Areal im Betriebsgebiet Nord-West realisiert. Dazu muss im Vorfeld eine Zufahrt geschaffen werden, die in weiterer Folge das neu geschaffene Betriebsgebiet erschließen wird.

VTW: Betriebsstart im April 2021. Das VTW-Werk wird einem Teil der von der Schließung des Husky-KTW-Werks betroffenen Mitarbeiter wieder einen Job in ihrem angestammten Berufsfeld bieten. Mit den für den Start erforderlichen Mitarbeitern hat die VTW GmbH schon fixe Verträge abgeschlossen: Aktuell sind dies 23 Vollzeit- und sechs bis sieben Teilzeit-Mitarbeiter – Letztere werden beim Produktionsstart in Vollzeit einsteigen. Bis zum zweiten Quartal 2021 sollen weitere 25 Mitarbeiter hinzukommen. Überwiegend handelt es sich um Ex-KTW-Husky-Mitarbeiter, auf deren Know-how die VTW zurückgreifen will. Auch wenn bis zum Start noch ein paar Monate Zeit sind, wird bereits jetzt gearbeitet: Über 40 Projekte werden gemeinsam mit der indischen Firma Vasantha Tool Crafts abgewickelt. Die ersten Maschinen sollen im Februar 2021 geliefert werden, der Betriebsstart ist für Aprl 2021 geplant.

Lagerhaus Bau- und Gartencenter ist fertig. Ein weiteres Waidhofner Großprojekt findet 2020 seinen Abschluss: Das neue Bau- und Gartencenter des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen. Mit allen begleitenden Maßnahmen wie dem Abbruch von drei alten Lagerhallen, der Entfernung von zwei Schleppgleisen, dem Neubau einer Mehrzweckhalle und einer Getreidehalle sowie dem Umbau der Baustoff-Spenglerhalle und der Verlegung des Tanklagers mit insgesamt 180.000 Litern Fassungsvermögen investiert das Lagerhaus 12 Millionen Euro, davon entfallen sieben Millionen allein auf das neue Baucenter. Statt 2.400 m 2 stehen jetzt 5.000 m 2 Gebäudefläche zur Verfügung, davon sind 3.900 m 2 als Verkaufsfläche nutzbar, 2.800 m 2 davon im Indoor-Bereich. Der Mitarbeiterstand wächst von 40 auf 55 an, unter anderem werden alleine für den Floristik-Bereich vier gelernte Floristinnen aufgenommen.

Das Bau- und Gartencenter des Raiffeisen-Lagerhauses Waidhofen wird im Dezember 2020 fertig. Schwab

Henkel ersetzt alte Werkshalle durch eine neue Halle. Ein weiteres Unternehmen, das 2020 eine größere Investition tätigt, ist die Firma Henkel in Waidhofen. Um rund zwei Millionen Euro errichtet das Elektropoliertechnik-Unternehmen eine neue Werkshalle – die alte, aus den 1970ern stammende Halle hätte eine dringende Dachsanierung gebraucht und hat auch sonst nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprochen.

Daher entschließt sich die Firma zu einem Neubau anstelle einer Sanierung. Die Herausforderung ist, dass dies im laufenden Betrieb erfolgen muss: Die Lösung dafür ist ein schrittweises Abtragen der alten Halle mit einem ebenso schrittweise nachfolgenden Neubau. Mit der neuen Halle wird auch die Grundlage für die Schaffung neuer Arbeitsplätze gelegt.

Appel startet mit Errichtung eines neuen Lagers und Logistikzentrums. Auch in Vitis wird 2020 fleißig gebaut. Die Firma Appel beginnt mit der Errichtung ihres neuen Lagers und Logistikzentrums. Etwa zweieinhalb Millionen Euro wird das komplette Bauvorhaben, das bis Ende 2021 abgeschlossen sein soll, kosten. Mit etwas coronabedingter Verzögerung starten im August die Abbrucharbeiten: Die alte Fliesenhalle aus den 1980ern, die früher einmal ein Heizwerk beinhaltete, wird abgerissen, um Platz für eine neue Halle mit einem Paletten-Regallager zu schaffen. Die Lagerfläche wird um 20 Prozent auf 2.300 Quadratmeter anwachsen.

Die Firma Appel beginnt mit der Errichtung eines neuen Lagers- und Logistikzentrums hinter dem Firmengebäude. Appel

Außerdem werden hinter dem neuen Lager zwölf überdachte Ladebereiche für Busse und zwei für Lastwägen geschaffen, und zuguter Letzt wird auf dem Dach der Lagerhalle auch der Besprechungs- und Schulungsraum im zweiten Obergeschoss auf ca. 110 m 2 plus Dachterrasse erweitert.

Baumeister Polt errichtet Bürogebäude nicht nur für sich selbst. Ein weiteres Bauprojekt in Vitis ist die Errichtung eines Bürogebäudes von Baumeister Daniel Polt im Holz- und Energiepark. Die Besonderheit: Der 27-Jährige will das Gebäude nicht nur für seine eigene Firma nutzen, sondern auch Büroeinheiten an andere Jungunternehmer vermieten.

Auf der Baustelle für das neue Bürogebäude von Daniel Polt: Anette Töpfl, Baumeister Daniel Polt und Hermann Lauter. Michael Schwab

Sein bestehendes Büro in der Europastraße ist ihm zu klein geworden, daher errichtet Polt um 750.000 Euro ein neues Gebäude. Er sieht die zentrale Lage von Vitis als Trumpf.

Ausblick 2021: Expert Hörmann baut aus. Noch in der Planungsphase befindet sich ein weiteres Bauvorhaben in Waidhofen: Die Firma Expert Hörmann will ihre Betriebsfläche verdoppeln.

Auf diesem Grundstück neben dem bestehenden Betriebsgebäude der Firma Expert Hörmann soll 2021 ein Zubau errichtet werden. Expert Hörmann

