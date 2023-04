Aktiver Klimaschutz in NMS Dobersberg

Passend zum Jahresthema „Prima Klima“ gab es in der NÖ Mittelschule Dobersberg einen Thementag.

Das Jahresthema wird während des Schuljahres immer wieder im Unterricht behandelt, am Thementag beschäftigt sich jede Klasse während des gesamten Schultages teilweise klassenübergreifend mit dem Jahresthema. Die Klassenvorstände stellten ein abwechslungsreiches Programm zusammen, bei dem sich die Kinder eingehend damit beschäftigten, was jeder für ein „Prima Klima“ tun kann. Die Programmpunkte waren unter anderem: Workshops zum Thema richtige Abfallentsorgung mit Elke Allram vom Gemeindeverband für Abfallwirtschaft in Waidhofen, eine Klimajause mit Lisa Schawerda und Sonja Appel, eine regionale Jause in der Schulküche unter dem Motto „selbst gemacht und regional“, es wurden Kurzfilme zum Thema angeschaut und diskutiert und Plakate erarbeitet.

Theater zum Thema Umweltschutz

Alle Klassen sahen das Theaterstück „All Eyes on Us“ mit dem AK Jugendtheater zum Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Dabei wurden aktuelle Fragen behandelt: Was ist Klimawandel? Welche Rolle spielt Plastik bei der Umweltverschmutzung? Was bedeutet Nachhaltigkeit? Welchen Beitrag kann ich selbst leisten? Die Schüler wurden interaktiv miteinbezogen und zum Mitmachen und Mitdenken angeregt.

Die Kinder der 1. und 2. Klasse mit Elke Allram, ihren Lehrern Helene Handl und Martin Buchtele sowie Direktorin Anita Fröhlich nach dem Workshop zum Thema richtige Abfallentsorgung. Foto: privat

