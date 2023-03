Kulturkeller Dobersberg: Anspruchsvolles Programm für 2023

Ein interessantes und anspruchsvolles Programm gibt es 2023 wieder im Kulturkeller Dobersberg. Obfrau Anita Fröhlich erklärt: „ Ab April präsentieren wir wieder eine bunte Mischung aus Kinderworkshop, Kabarett, Ausstellung, Lesung und Konzert und freuen uns natürlich auf zahlreiche Besucher.“

Den Anfang macht am 15. April, 14 Uhr die Raabser Grafikerin und Künstlerin Julia Hellerschmid mit einem Malworkshop für Kinder. Unter dem Motto „Wasserfarben Mal anders“ zeigt sie den jungen Teilnehmern ab 6 Jahren fünf spannende Techniken, wie man mit Wasserfarben großartige Effekte erzeugen kann, die sich sehen lassen können.

Viel zu lachen gibt es am 6. Mai, 20 Uhr beim Kabarett „Sing Halleluja“ von Stefan Haider. Der Kabarettist aus Berufung, und Religionslehrer aus Leidenschaft, stellt sich den drängenden Fragen der Zeit: Darf man Menschen schlagen, wenn sie einem erzählen, jede Krise sei eine Chance? Sind Verschwörungen eher theoretisch oder einfach nur praktisch? Und die vielleicht wichtigste aller Fragen: Warum ist das alles lustig?

Der Verein Lepschi präsentiert als Gastveranstaltung am 3. Juni, 20 Uhr „Geschichten aus dem Grenzland“. Das Projekt im Rahmen des NÖ Viertelfestivals holt das Grenzland heraus aus der Randständigkeit, dessen Bewohner die unterschiedlichsten Geschichten mit der Staatsgrenze in den letzten Jahren erlebt haben.

Die diesjährige Ausstellung zeigt Skulpturen von dem regionalen Künstler Günther Prokop. Prokop ist in seinen Arbeiten sehr vielseitig. In seinem privaten Skulpturengarten verschmilzt die Kunst mit der Landschaft. Von kleinen Skulpturen in allen Farben, die Steine nur bieten können, bis zu lebensgroßen Skulpturen, ist alles zu finden. Weil der Bronzeguss schon seit Tausenden von Jahren ein Teil der klassischen Bildhauerei ist, hat er sich auch dieser Form des Arbeitens geöffnet. Ausstellungseröffnung ist am 23. Juni 2023, 18 Uhr.

Im Herbst wird der bekannte Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg mit einer Lesung zu Gast im Kulturkeller sein. Unter dem Titel „Waldviertler Nockerln“ liest Gregor Seberg am 14. Oktober, 20 Uhr, österreichische Literatur von Nestroy über Kishon bis zu Hömpflstetter.

Den Jahresabschluss bildet am 25. November, 20 Uhr „A Tribute To The Beatles…“ von The Goessl Brothers. Die grandiose Musik der erfolgreichsten Band aller Zeiten hat auch nach über 50 Jahren seit ihrer Auflösung nichts an Faszination eingebüßt. Die Brüder Hannes und Horst Gössl haben sich mit ihrem Programm „Tribute To The Beatles“ gänzlich dem musikalischen Lebenswerk der Liverpooler Kultband verschrieben und begeistern ihr Publikum mit ihrer leidenschaftlichen Bühnenperformance.

Nähere Informationen zu den Veranstaltungen unter www.kulturkeller.eu

Das Jahresprogramm des Kulturkellers Dobersberg wurde bei der Generalversammlung vorgestellt. Am Bild Vorstand und Sponsoren: Anita Fröhlich, Sabine Pölzl, Elisabeth Reininger, Julia Zieser, Daniela Müller – Gutekunst, Erich Longin, Rudolf Datler, Lambert Handl und Bernadette Gundacker. Foto: Gerald Muthsam

