55 „Oldies“ aus Blech

Der Jahrmarkt in Dietmanns steht immer unter einem speziellen Motto. Heuer lautete es "Vatis & Oldtimer" wobei es viel "altes Blech" und Nostalgie zu bestaunen gab. „Der Aufruf zur Teilnahme erfolgte an regionale Oldtimerbesitzer“, erklärt Bürgermeister Harald Hofbauer. „Ich wusste, dass es in der Umgebung einige schöne Stücke gibt und es sind auch insgesamt rund 55 Autos, Traktoren und Zweiräder bei der Schau zu sehen.“ Für die Kleineren gab es zur Unterhaltung eine Hüpfburg und ein Kinderschminken. Natürlich war für Speis' und Trank bestens gesorgt.