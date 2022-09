Sanierung der Kapelle: Fenster konnten erhalten werden

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

„Was dieser heute baut, reißt jener morgen ein“ heißt es in dem Gedicht „Es ist alles eitel“ von Andreas Gryphius (1616-1664), der damit auf die Vergänglichkeit alles Bestehenden, alles einmal Geschaffenen anspielt. „Heit wird üwaroi baut, olas Oide zerhaut“ kritisiert Karl Hodina (1935-2017) in seinem wohl bekanntesten Lied „Herrgott aus Sta“ den Umgang mit Alt-Ehrwürdigem.

Und tatsächlich – immer wieder wird man Zeuge, wie vielerorts Erhaltenswertes aus früheren Zeiten gedankenlos zerstört und durch Neues ersetzt wird. Dass es auch anders geht, zeigte eine Initiative von Franz Wieczorek bezüglich der Restaurierung der Fenster in der Jasnitzer Kapelle.

Er trat mit diesem Anliegen an Kulturstadtrat Herbert Höpfl heran, der wiederum bei Bernhard Jäger, der bereits im Jahr 2020 das Eingangstor in der Bürgerspitalskirche restaurierte, nachfragte, ob für ihn auch eine Generalsanierung der Fenster in der Jasnitzer Kapelle vorstellbar wäre. Bei der Begutachtung stellte sich heraus, dass diese noch aus der Bauzeit der Kapelle – sie wurde 1841 fertiggestellt – stammen. Obwohl teilweise natürlich schon in sehr schlechtem Zustand, befand man, dass eine Restaurierung die beste Lösung sei und Bernhard Jäger nahm sich dieser Aufgabe an.

Zwölf Fensterflügel konnten saniert werden

Von den insgesamt 16 Flügeln konnten zwölf saniert werden, vier waren neu anzufertigen. Dafür verwendete er wiederum Lärchenholz. Die Reste des Fensterkitts entfernte er bei den alten Flügeln und die teilweise noch mundgeblasenen Glastafeln, die bis in die Zwanziger-Jahre des 20. Jahrhunderts erzeugt wurden, nahm er heraus. Anschließend wurden die Rahmen von den Resten der alten Farbe befreit. Kleine und kleinste schadhafte Teile wurden entfernt und durch neue ersetzt. Einige Flügel mussten komplett auseinander genommen werden, um die Verzapfungen neu zu verleimen. Nach dem Kitten und Schleifen wurden die Rahmen mit der „Landhausfarbe“ der Firma Osmo im Ton „Zeder/Rotholz“ gestrichen. Die neu angefertigten Flügel wurden unter Verwendung der alten, restaurierten Winkelbänder neu angeschlagen.

Das Einglasen der Tafeln – teilweise wurde wieder mundgeblasenes Glas verwendet – übernahm Christian Wühl, der damit eine wertvolle Hilfe leistete. Die handgeschmiedeten Beschläge wurden vom Rost befreit und mit schwarzem Mattlack überstrichen. Die Restaurierung der Flügel beanspruchte etwa 110 Arbeitsstunden im Zeitraum von Ende November 2021 bis Mitte April 2022. Die Restaurierungsarbeiten an den Fensterstöcken mussten natürlich vor Ort ausgeführt werden.

Dies geschah in den ersten drei Juliwochen 2022. Dazu wurden sowohl innen als auch außen – unter stets verlässlicher Hilfe von Franz Wieczorek – Gerüste auf- und umgebaut. Der zeitliche Aufwand für die Arbeit an den Fensterstöcken belief sich auf etwa 45 Stunden. Die Sanierung der Innenwände übernahm Josef Fried. Durch die Restaurierung der Fenster konnte in Eigeninitiative wertvolle Handwerkskunst aus der Mitte des 19. Jahrhunderts größtenteils für viele weitere Jahre erhalten werden.

Für die Materialkosten in Höhe von rund 700 Euro kam die Stadtgemeinde Waidhofen auf.

Keine Nachrichten aus Waidhofen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.