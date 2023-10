Saxophon-Legende Harry Sokal im Igel

Einer der wichtigsten Post-Coltrane-Saxophonisten Europas Harry Sokal gastierte mit seiner Band am vergangenen Samstag im Folk-Club Waidhofen an der Thaya. Der Künstler, längst selbst Teil des internationalen „Who is Who“ des Jazz, wartete knapp ein Jahr vor seinem 70-igsten Geburtstag mit seinem neuen Programm im Igel auf.

Als Mitglied des Vienna Art Orchestra ebenso, wie im legendären Art Farmer Quintett konnte er die Welt des Jazz in allen seinen Facetten kennenlernen. Persönlichkeiten wie Art Blakey, Dave Holland, Joe Zavinul uva. waren seine Wegbegleiter.

Neben seinen musikalischen Projekten unterrichtete er auch an der Anton-Bruckner-Universität in Linz. Für sein Schaffen erhielt er den Anerkennungspreis der Niederösterreichischen Landesregierung.

An den Wurzeln des Jazz

In allen seinen Projekten, wie auch in seinen eigenen Formationen, stehen die Wurzeln des Jazz und seine innersten Melodien und Grooves jeweils im Vordergrund. Und das ungeachtet dessen, ob es sich dabei um Be-Bop, Soul, Funk, Klassik oder freie Improvisationen handelt.

Sokals Virtuosität am Saxophon unterstützen gegenwärtig seine kongenialen Mitstreiter, der slowakische Bassist Stefan „Pista“ Bartus sowie der brasilianische Schlagzeuger Matheus Jardim. Er selbst reißt seine Triokollegen in Timing, Rhythmik und Groove mit jener Energie mit, welche auch John Coltrane zu Eigen war. „Ein Meister von dem er viel gelernt hat“, betonte Sokal seine Verbundenheit mit der Musik von Coltrane.

Mit Titeln wie etwa „Impressions“ (John Coltrane), „Afro Blue“ (John Coltrane bzw. Mongo Santamaria), “What am I here for“ (Duke Ellington) uva. nimmt das Trio das Publikum in die berauschende Welt des Jazz, Move und Groove mit.