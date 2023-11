Meisterhafte Musik im Kräuterpfarrer-Zentrum Karlstein

Drei Meister ihres Faches spielen Stücke von drei Meistern. Der Saal des Kräuterpfarrer-Zentrums Karlstein wurde am Wochenende wieder zur Bühne für ein Konzert der Extraklasse. Zum beschwingten Matinee musizierte das „Jess Trio Wien“ bestehend aus den Geschwistern Kropfitsch: Johannes (Klavier), Elisabeth (Violine) und Stefan (Cello). Seit frühester Jugend spielt das Trio bereits zusammen und das hört man. So strahlen nicht viele Kammermusik-Gruppen eine derartige Geschlossenheit aus. Jeder Ton ist perfekt aufeinander abgestimmt.

Mittlerweile sind alle drei Universitätsprofessoren in ihrem jeweiligen Konzertfach, spielen Konzerte in der ganzen Welt und nehmen CDs auf. Für das Konzert in Karlstein machte das Trio einen Streifzug durch drei Epochen der Musikgeschichte. Das erste Stück allein sorgte aber eigentlich schon für Abwechslung genug. So wechselt Joseph Haydns „Klaviertrio in G-Dur“ spielerisch zwischen Dur und Moll und langsamen sowie schnellen Sätzen. Ein modernes Stück folgte im Anschluss mit einem Klaviertrio von Rainer Bischof, welches dieser eigens für das „Jess Trio Wien“ komponierte. „Es ist jedes Mal eine Freude und eine große Spannung, wenn das Jess Trio ein Stück von Rainer Bischof einstudieren und aufführen darf“, betont Johannes Kropfitsch.

Zum krönenden Abschluss durfte sich das Publikum schließlich über eine Interpretation vom „Klaviertrio in B-Dur“ von Franz Schubert freuen, ein gewaltiges Werk, welches für Kammermusik schon fast symphonische Ausmaße annimmt.