Viktoria Hutter erhält Bundesratsmandat der ÖVP

Die 31-jährige Land- und Fortswirtin aus Garolden (Gemeinde Gastern) sammelte bereits mit 19 Jahren als NÖ-Waldkönigin erste Erfahrungen am politischen Parkett. Seit 2020 ist sie als Landeskammerrätin in der NÖ Landwirtschaftskammer tätig.

Für die Landtagswahl 2023 trat sie als Kandidatin des Bauernbundes auf Listenplatz 2 an, gemeinsam mit dem NÖAAB-Mann Michael Litschauer. „Unser Ziel war, durch den Antritt von zwei Spitzenkandidaten das Bestmögliche für die ÖVP im Bezirk herauszuholen. Dass ich dann so gut abgeschnitten habe, freut mich schon“, sagt Viktoria Hutter im NÖN-Gespräch. „Ich bedanken mich bei den Wählern für das in mich gesetzte Vertrauen und auch den Funktionären, die mich tatkräftig unterstützt haben", fügt Hutter hinzu.

Die neue Aufgabe erfordert freilich gewisse Änderungen im Alltag. „Das ist alles eine Einteilungssache. Im Betrieb habe ich glücklicherweise großen Rückhalt durch die Familie, min Bruder managt den Betrieb, wenn ich unterwegs bin, und mein Freund wird sich künftig um die Direktvermarktung kümmern. Ich kann mich darauf verlassen, dass alles weiterläuft, auch wenn ich nicht vor Ort bin“, zeigt sich Hutter zuversichtlich.

Als Bundesratsabgeordnete ist es ihr wichtig, draußen bei den Leuten zu sein, und ihre Sorgen, Probleme und Anliegen mitzunehmen und etwas Positives daraus zu machen. „So eine Aufgabe bedeutet auch, sich selbst weiterzuentwickeln“, merkt Hutter an.

Derzeit absolviert sie das Masterstudium Forstwissenschaften an der BOKU in Wien. Zuvor legte sie ihre Matura am Francisco Josephinum in Wieselburg ab, absolvierte dann einen Anschlusslehre als Forts-Facharbeiterin und das Bachelorstudium Forstwirtschaft an der BOKU Wien.

