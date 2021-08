Nach Stationen in Wien und Wiener Neustadt zog es ihn nach Graz, wo er 1984 seinen Posten als Domkapellmeister antrat.

Diese Tätigkeit übt Döller heute noch aus, obwohl er mit 66 Jahren schon an die Pension denken könnte. Doch Künstler ist man bekanntlich ein Leben lang. „Die Musik macht mir einfach immer noch Freude, und es gibt so viel Musik, die ich noch aufführen möchte“, erzählt er. Ein Ende sei aber zumindest in Sicht. Sein aktueller Vertrag läuft Ende 2022 aus. Danach plant er, wirklich den Ruhestand anzutreten. Oder doch nicht? „Ich werde sicher auch in der Pension noch mit meinem Chor weiterarbeiten“, kündigt Döller an.

Neben der Haupttätigkeit als Domkapellmeister ist er Dozent an der Kunstuniversität Graz. Er lebt schon lange nicht mehr hier, dennoch schlägt ein Waldviertler Herz in seiner Brust. Ein- bis zweimal im Jahr verschlägt es ihn in die Heimat, wie erst kürzlich zu einem Familientreffen. Zudem gastierte er mit seiner Domkapelle öfters in der Gegend, wie in Altenburg.

Eines seiner großen Ziele war die Aufführung aller 200 Kirchenkantaten von Johann Sebastian Bach. Über die letzten 20 Jahre gelang ihm dieses Großprojekt tatsächlich. Als Krönung dieses Erfolges ist Josef Döller mit seiner Domkapelle beim internationalen Bachfest 2022 in Leipzig eingeladen.