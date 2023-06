100 Jahre Vereinshaus Groß-Siegharts

Sein 100-jähriges Bestehen feiert heuer das Vereinshaus Groß-Siegharts. Im Zuge des Pfarrfestes am Sonntag gab Michael Litschauer als Obmann des Vereins zur Führung und Erhaltung des katholischen Vereinshauses einen kurzen Rückblick über die bewegte Geschichte des Gebäudes.

1923 litt Groß-Siegharts noch an den Nachwehen des 1. Weltkrieges. Am 22. Juli wurde zum Gedenken der Gefallenen das Kriegerdenkmal eröffnet, ohne zu ahnen, dass einige Jahre später ein noch fürchterlicher Krieg noch mehr Menschenleben kosten wird. Doch in diesem Jahr ereigneten sich auch erfreuliche Geschehnisse. Auf Betreiben von Pfarrer Adolf Brinnich wurde das katholische Vereinshaus errichtet, welches ursprünglich den katholischen Vereinen Heimat gegeben hat und für Sitzungen, Versammlungen und kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stand. Am 28. Oktober 1923 wurde die feierliche Weihe abgehalten, bei der Bundespräsident Wilhelm Miklas die Festrede hielt.

Im Jahr 1925 wurde im Vereinshaus ein Kino errichtet und 1926 erfolgte im Garten der Zubau einer Kegelbahn. Auch eine Bibliothek mit mehr als 1.000 Büchern war in diesem ehrwürdigen Haus untergebracht.

Ab 1938 wurde das Haus von den Nationalsozialisten genutzt und nach dem Krieg war es drei Monate von der russischen Armee beschlagnahmt. Zu seinem ursprünglichen Zweck als Veranstaltungsgebäude kam es wieder am 5. Jänner 1946 zurück. An dem Tag wurde der erste Feuerwehrball abgehalten.

Im Laufe der Zeit mussten auch immer wieder Renovierungsarbeiten durchgeführt werden. Die wohl größten Arbeiten wurden in den Jahren 1991 bis 1993 durchgeführt, in denen die großen Öl-Öfen von einer Gasheizung abgelöst, die WC-Anlagen umgebaut und die Fassade einer Renovierung unterzogen wurden. Im Jahr 2018 wäre der Beginn der Sanierung der Holzfenster geplant gewesen, doch der Defekt der Heizung und der damit erforderliche Tausch der Gastherme hat dieses Projekt weit nach hintern verschoben. Michael Litschauer bedankte sich bei allen, die zur Erhaltung des Gebäudes betragen.

Hans Widlroither hat anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums von Vereinshaus und Kriegerdenkmal das Buch „Unser Groß-Siegharts – Informationen und Bilder aus 100 Jahren“ herausgebracht.