30 Jahre Stadtpub Löffler in Waidhofen/Thaya

Ein Gläschen in Ehren: Gregor Badura, Sabine Moser, Heinz Binder und Andreas Holan. Auf ein Freibier kamen Martina Habisohn, Patrick Mayer, Matthias "JaMes" Steindl, Marcus Kraft und Robin Fraberger. Stammgäste im Stadtpub: Niklas Hackenberger, Leticia Habison, Jürgen Schuh, Marco Schöller, Lucas Graulberger und Susi Lager. Langjährige Gäste: Walter Wais, Christoph Morscher, Andreas Josl, Walter Hahnl, Britta und Herbert Lunzer, Markus Dangl, Andrea Friedrich und Erwin Burggraf mit Inhaber Benjamin Friedrich und Senior Ludwig Löffler. Einen Platz an der Theke sicherten sich Johann Rangl und Leopold Ledinger. Sebastian Rauch zeigte Bewunderung für den "Wikinger" Harald Mayer. Auf 30 Jahre Stadtpub stießen Andreas Holan, Gregor Badura, Alen Zarycka, Benjamin Friedrich, Marcel Bauer und Michal Gewald an.

