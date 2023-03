Firma Drucker feiert 25 Jahre: Langjährige Mitarbeiter geehrt

Der Anlass dafür war ein tragischer: „Der 20. Februar 1998 war der Tag, der das Leben von uns drei Geschwistern grundlegend änderte. Denn an diesem Tag verstarb unser Vater plötzlich mit 54 Jahren an einem Herzinfarkt“, erinnerte sich die jetzige Firmenchefin Elisabeth Gartner-Drucker bei der 25-Jahr-Jubiläumsfeier ihres Betriebes im Gasthaus „Zu den drei Kronen“ am Samstag in Vitis.

„Zu dieser Zeit hatten wir noch an die 30 Mitarbeiter. Wir wollten nicht, dass mit dem Tod unseres Vaters alles plötzlich endet, und haben uns daher dazu entschlossen, eine OEG zu gründen“, erzählte Gartner-Drucker.

Am 20. März 1998 wurde die Drucker OEG eingetragen – dies war der offizielle Startschuss für den Betrieb in seiner heutigen Form. Der Anfang sei nicht einfach gewesen: „Vor allem ich als Frau und mit meiner Größe musste bei so manchen alteingesessenen Architekten 150 Prozent bringen, bis sie mir vertrauten“, merkte die Chefin lachend an. 25 Jahre später ist die Firma zwar kleiner geworden, aber nach wie vor mit einer Reihe engagierter Mitarbeiter in der Region unterwegs.

„Wir wollen das, was wir tun, gerne noch länger machen. Es ist ein sehr gutes Gefühl, mit euch zusammenzuarbeiten, auf euch kann man sich verlassen“, wandte sich Elisabeth Gartner-Drucker an die anwesenden Mitarbeiter und Geschäftspartner.

Sie nutzte die Gelegenheit, um einige Mitarbeiter besonders vor den Vorhang zu holen, allen voran Roswitha Pfeiffer, den „guten Geist“ in der Buchhaltung, und ihren Mann Josef Gartner, der seit 28 Jahren – also auch schon vor der OEG-Gründung – in der damaligen Firma ihres Vaters tätig war.

Ebenso hob sie ihr „Lehrmensch“ Nina Altmann hervor, die sich im zweiten Lehrjahr befindet und nach längerer Zeit der erste weibliche Lehrling der Drucker OG ist. „Wir wollten eigentlich keine Frauen mehr als Lehrling aufnehmen, aber Nina hat uns überzeugt. Wir sind froh, sie im Team zu haben“, hob Elisabeth Gartner-Drucker hervor.

