Palliativmedizin besteht in Waidhofen seit 20 Jahren

2001 startete in mehreren niederösterreichischen Krankenhäusern ein Palliativ-Projekt, das größte davon im Landesklinikum Waidhofen. Das war der Grundstein für die Palliativstation, die also seit 20 Jahren besteht. Im Zentrum der Palliativversorgung steht das Bemühen, Schmerzen sowie andere Beschwerden (wie Atemnot oder Angst) zu lindern und die Lebensqualität von Patienten mit nicht heilbaren, fortgeschrittenen Erkrankungen zu verbessern.

Die Pilotphase dauerte damals 30 Monate, in dieser Zeit baute Primar Peter Preis ein komplettes Palliativteam auf. Die Station umfasste sechs Betten, deren Zahl 2006 auf acht erhöht wurde; zeitgleich entstand der Palliativkonsiliardienst. 2008 kam wegen des steigenden Bedarfs das „Mobile Palliativteam“ dazu. Waldviertel verfügt heute über eine nahezu flächendeckende Versorgung in der Palliativmedizin.

"Waren stolz, dass wir mitverantwortlich waren"

„Wichtig war, dass in den Jahren 2001 bis 2004 die gesamte Abteilung und Verwaltung, allen voran der damalige kaufmännische Leiter, Direktor Gerhard Binder, sehr aktiv hinter dem Projekt gestanden sind“, berichtet Peter Preis, der damalige Abteilungsleiter der Inneren Medizin. Er hebt der beiden Ärzte Karl Pistracher, der in Form einer Evaluierungsstudie am Palliativmedizin-Gesamtkonzept Palliativmedizin in Niederösterreich beteiligt war, und Christine Jetter, die mit dem Pflegeteam „das menschliche Gesicht der Palliativstation war und ist“. Preis betont: „Wir waren damals sehr stolz, dass die Interne Abteilung im Krankenhaus Waidhofen medizinisch für das Gesamtkonzept Niederösterreich mitverantwortlich war.“

Stationsleiterin Andrea Adam erklärt: „Das Grundprinzip der Palliativbetreuung besteht darin, Patienten dort abzuholen, wo sie in diesem Moment stehen. Das bedeutet, den Menschen in seiner Gesamtheit zu sehen und die bestmögliche ganzheitlich-umfassende Betreuung, die er gerade benötigt, anzubieten.“ Das soll einerseits eine wohnliche Atmosphäre garantieren, andererseits ein interdisziplinäres Team aus der Medizin, Pflege, Seelsorge, Sozialarbeit, Psychologie, Physiotherapie, Diätologie und dem Ehrenamt (Hospizteam). Für Angehörige besteht eine Übernachtungsmöglichkeit. Der Tagesablauf richtet sich nach den Wünschen und Bedürfnissen des Patienten. Medizinisch-pflegerischem Fachwissen ist wichtig – und ein hohes Maß an Menschlichkeit und Einfühlungsvermögen.

"Weit über Bezirksgrenzen hinaus versorgungswirksam"

„Die Palliativstation ist mittlerweile eine nicht mehr wegzudenkende Institution in der Region Waldviertel. Sie ist eine ideale Ergänzung zur onkologischen Versorgung in unserem Landesklinikum“, ist Andreas Kretschmer, Abteilungsleiter und Primar, überzeugt. Palliativstation, Palliativkonsiliardienst und das mobile Palliativteam „sind wesentliche Bausteine in der optimalen Patientenbetreuung und somit weit über die Bezirksgrenzen hinaus versorgungswirksam“.