Stadtpub Löffler feiert 30-Jahr-Jubiläum

Nachdem seine Lokale in Litschau und die weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannte Diskothek in Eisgarn gut etabliert waren, wollte Ludwig Löffler sen. mit 54 Jahren noch einmal durchstarten und eröffnete am 30. August 1993 das Stadtpub in Waidhofen. „Ich kann mich noch genau erinnern, wir haben an einem Sonntag in der Früh aufgesperrt. Und so manche Stammtischrunde, die sich zu dieser Zeit gebildet hat, existiert auch heute noch“, kramt Löffler in seinen Erinnerungen. Der Standort Waidhofen ergab sich aus der Tatsache, dass viele Diskobesucher und auch das Personal aus der Region kamen und das Gebäude sich bereits im Besitz der Familie Löffler befand.

Andere haben geschlossen, das Stadtpub wurde eröffnet.

Ludwig Löffler weiter: „In dieser Zeit wurde das Espresso Haberl geschlossen und auch die Krokobar. Und die gesamte Familie half mit, in der Küche, im Service. Sonst wäre es sicher nicht von Anfang an so gut gelaufen“, weist der Seniorchef auf einige Tatsachen hin, die seiner Meinung den Erfolg des Stadtpubs begründeten, welches zu Beginn lediglich aus dem vorderen Bereich bestand. Mit der Erweiterung wuchs das Angebot und aus dem Pub wurde auch ein beliebtes Lokal, um mit Freunden oder Familie essen zu gehen.

Doch irgendwann wollte sich Ludwig Löffler auch zur Ruhe setzen und er übergab dieses an seinen Sohn Ludwig Löffler jun. Für Enkel Benjamin Friedrich - praktisch „im Pub groß geworden“ - war es von Anfang an klar, dass er einmal das Lokal übernehmen wird. Er besuchte die Höhere Bundeslehranstalt für Tourismus in Krems und absolvierte im Pub auch seine Praktika. Nach dem Abschluss stieg er im großelterlichen Betrieb ein, den er schließlich vor sieben Jahren übernommen hat. „Die Branche hat sich im Laufe der Jahre stark verändert, das hat auch vor unserem Lokal nicht Halt gemacht“, schildert Friedrich. Zum Beispiel wurde die Speisekarte umgestellt und das Pub entwickelte sich zu einem Party-Treffpunkt, eher für jugendliche Besucher. „Wir haben viele Stammgäste, die unser Lokal als zweites Wohnzimmer sehen, in dem man Essen, Leute treffen und Spaß haben kann“, beschreibt Benjamin Friedrich seine vielen Stammgäste.

Mit der Zeit gehen erfordert auch Veränderungen

Und was hält der Senior von dieser Entwicklung? „Wenn man die Jungen ans Ruder lässt, dann muss man auch damit rechnen, dass etwas verändert wird. Das ist auch wichtig so, denn es ist eine Notwendigkeit, mit der Zeit zu gehen“, ist Ludwig Löffler froh und stolz, dass das Stadtpub Löffler weiterhin im Familienbesitz bleibt.

Foto: Edith Hofmann

Gefeiert wird das Jubiläum am Samstag, 2. September, ab 18 Uhr (Freibier bis 20 Uhr und tolle Mixgettänkeaktionen) mit DJ „ABBL“, der für Partylaune sorgen wird.