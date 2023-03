Thaya: Ostermarkt fand zum zehnten Mal statt

Zum 10. Mal wurde am Wochenende der Ostermarkt in Thaya vom Hobby- und Kunsthandwerksclub Waldviertel abgehalten. 14 Mitglieder und einige Gäste stellten ihre ausschließlich selbsterzeugten Produkte aus. Angeboten wurden Osterdekorationen, Ketten, Kerzen, Eier, Taschen, Billets, Holzdekorationen, Textilprodukte und Lebensmittel. „Unser Club hat 32 Mitglieder“, berichtet Obfrau Gabriela Schindl. „Die Mitglieder, die aus dem gesamten Waldviertel stammen, treffen sich einmal im Monat im Gasthaus Trefanitz in Thaya um die Organisation der nächsten Märkte zu besprechen.“

