Party im „Foggy Mix“: Waidhofner Lokal feierte zehnjähriges Bestehen

Aller Anfang war schwierig, könnte man sagen. Denn als Bernhard Zimmerl vor zehn Jahren sein Lokal aufsperrte, traute sich kaum jemand positive Zukunftsprognosen abzugeben. „Man gab uns damals ein Jahr, bis wir wieder zusperren müssen. Jetzt stehen wir zehn Jahre später mit zwei Hauben stärker denn ja da“, fasste Zimmerl in seiner Ansprache die Erfolgsgeschichte des Foggy Mix zusammen. Natürlich seien die ersten Jahre hart gewesen, die Familie sei aber immer hinter ihm gestanden.

„Mein Onkel stelte einmal sogar mitten in der Nacht den Mähdrescher ab, um mir beim Abwaschen zu helfen. Bei meiner Mutter muss ich mich für die Geduld bedanken, wenn ich wieder einmal schlecht drauf war, und bei meinem Vater für das Vertrauen, das er von Anfang an in mich gesetzt hat, dass es mir gelingen wird, dieses Projekt umzusetzen“, hob Zimmerl die wichtige Rolle der Familie hervor.

Im Lockdown setzte Bernhard Zimmerl eigenen Wein an

Besonders bedankte er sich bei seiner Freundin Denise Reinhart, die seit 13 Jahren an seiner Seite steht und lauf Zimmerln beinahe jeden „Wahnsinn“ mitgemacht habe: „Sie ist die wichtigste Person in meinem Leben“.

Zum Abschluss des offiziellen Teils wurde ein Video über ein ganz spezielles Lockdown-Projekt von Bernhard Zimmerl gezeigt. Er setzte seinen eigenen Jubiläumswein an, der in Holzfässern gefüllt sogar Kontakt zum Wasser des Jägerteiches hatte und auf den treffenen Namen „Karpfenreiter“ getauft worden war. Als Geschenk gab es für Zimmerl eine Riesenflasche dieses Weins, der an diesem Abend auch von den Gästen verkostet werden konnte. Auch die Überraschung seiner Eltern hatte es in sich: eine riesengroße Haube als Symbol für den Erfolg Bernhard Zimmerls als Haubenkoch.

Nach 21 Uhr war dann allgemeine Party angesagt: Mit den Musicacts „2:tages:bart“ und einem Überraschungsact. Auch ein Zauberer war zugegen, ebenso „Strongman“ Matthias Göth.

