Böhm neuer Obmann fürs Theater in Gastern

Anlässlich der Generalversammlung der Theatergruppe Gastern am 28. Jänner wurde Patrick Böhm zum neuen Obmann des Vereins gewählt, seine Stellvertreterin ist von nun an Melanie Hirschmann. Marina Böhm übernimmt weiterhin die Funktion als Kassiererin und Manuel Pigl die Aufgabe des Kassier-Stellvertreters. Ebenfalls bestätigt wurde Jacqueline Talamas in ihrer Funktion als Schriftführerin und Jasmin Böhm als Schriftführer-Stellvertreterin. Kassaprüfer sind weiterhin Ivonne Lukas und Robert Wenisch. Als Beiräte wurden Eva Kases, Elisabeth Seidl-Kases und Birgit Höllrigl-Kases bestellt.

Verein feiert 30-jähriges Jubiläum

Es gab Rückblicke auf die vergangenen zwei Jahre, in denen das Stück „Drei Tanten für Charly“ in zwei Saisonen aufgeführt wurde, um es aufgrund der COVID-19 Beschränkungen allen Theaterbegeisterten möglich zu machen, das Stück zu sehen. Die Einnahmen aus diesen beiden Saisonen werden benötigt, um den Spielbetrieb des Vereins aufrecht zu erhalten.

Da der Verein heuer 30-jähriges Jubiläum feiert, haben die Mitglieder beschlossen, ein bereits vor geraumer Zeit aufgeführtes Stück, neu adaptiert und mit teils neuer Besetzung, nochmals auf die Bühne zu bringen. Es wird auch angedacht, einige Überraschungen für das Publikum bereit zu halten. Des Weiteren wird die Homepage des Vereins neu adaptiert.

