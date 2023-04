30 Jahre Big-Band-Sound in Waidhofen an der Thaya

Sie wurde vom Initiator Kurt Bauer (er ist auch heute noch am Bass zu hören) ins Leben gerufen. Neben ihm sind noch Edmund Müllner (Saxophon), Bernhard Talamas (Saxophon) und Norbert Bauer (Schlagzeug) seit der „Geburtsstunde“ dabei.

Das Motto der Musiker war damals wie heute „Spaß am gemeinsamen Musizieren haben!“. Dieses Motto wird traditionell beim jährlichen Frühjahrskonzert oder beim Weihnachtskonzert gelebt. Doch auch Firmenfeiern, Hochzeiten und Ballveranstaltungen wurden bereits mit Big-Band-Rhythmen bereichert. Der Reinerlös der Veranstaltungen fließt zumeist nicht in die eigene Vereinskasse. „Damit werden örtliche Hilfsorganisationen unterstützt“, erklärt Obmann Jürgen Kainz, der seit 1999 das Orchester am Piano unterstützt.

Mit der Big Band auf Mittelmeer-Kreuzfahrt

Blickt man auf die Geschichte der Big Band Waidhofen, dann kann man durchaus einige herausragende Höhepunkte darin finden. Etwa 1998 eine Mittelmeerkreuzfahrt, bei der die Musiker für Unterhaltung an Bord der „Bolero“ sorgten, ein Auftritt in der ORF-Sendung „Willkommen Österreich“ oder gemeinsame Konzerte mit Musikgrößen wie Christiana Uikiza, Stefan Gössinger oder Armin Schinkovits. „Hier gehören auch die Waidhofner Sängerinnen Elisabeth Breitenfelder oder Katharina Tschakert erwähnt“, betont Kainz, der sich auch schon auf das diesjährige Sommerkonzert im Stadtpark, gemeinsam mit Lukas Perman, freut. Gemeinsame „Bildungsausflüge“ zu internationalen Stars wie Robbie Williams, Michael Bublé oder Roger Cicero gehören ebenfalls zum Big-Band-Geschehen.

„Mit Nachwuchsproblemen hat die Big Band Waidhofen derzeit zum Glück nicht zu kämpfen. Wir konnten einige sehr begabte Musiker aus der einstigen Junior Big Band in unsere Formation aufnehmen“, stellt Jürgen Kainz fest. Auch ist der Frauenanteil im Musikerkollegium gegenüber dem Gründungsjahr stark gestiegen.

Rückhalt durch die Familien ist groß

Die Big Band hat 30 aktive Musiker, die unter der musikalischen Leitung von Markus Zahrl und seiner Stellvertreterin Silvia Jäger Unterhaltung auf höchstem Niveau bieten, obwohl alle „nur“ Hobbymusiker sind. Hobbymusiker, die sehr viel Zeit investieren, um den gewohnten Standard zu halten. „Die Probenarbeit ist immer projektbezogen, dann aber umso intensiver. Für unser Konzert im Mai proben wir etwa seit Februar jede Woche, auch Probenwochenenden werden gelegentlich eingeschoben“, richtet Jürgen Kainz ein großes Dankeschön an seine eigene und auch an die Familien seiner Musikerkollegen, auf deren Unterstützung die Big-Band-Formation immer wieder zählen kann, sowohl mental, als auch wenn tatkräftige Hilfe erforderlich ist.

Das breite Repertoire der Big Band Waidhofen reicht von den Klassikern wie Glenn Miller bis zu lateinamerikanischen Kompositionen oder Popinterpretationen. Foto: Horst Brait

Und wer die Big Band Waidhofen hören möchte: Für die „Magic Moments“ am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr im Stadtsaal Waidhofen sind noch Karten in allen Filialen der Sparkasse erhältlich, und am 16. Juli stehen die Musiker im Stadtpark Waidhofen mit Lukas Perman auf der Bühne.

