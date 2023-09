Pfarrverband Dobersberg feierte in Reibers zehn Jahre

Anfangs eine enorme Herausforderung, mittlerweile aber eine wahre Bereicherung. So in etwa sieht das Fazit des Pfarrverbandes Dobersberg zehn Jahre nach dem Zusammenschluss aus. Die Pfarrgemeinden Dobersberg, Kautzen, Gastern, Reibers und Waldkirchen sind mittlerweile unzertrennbar zusammengewachsen.

Das Jubiläum musste am Sonntag natürlich mit einem großen Gottesdienst mitsamt Agape gefeiert werden. Ort des Geschehens war ausgerechnet der kleinste Ort des Pfarrverbandes, Reibers. Nachdem im ursprünglich geplanten Kautzen zum selben Zeitpunkt ein Oldtimer-Treffen stattfand, wurde kurzerhand ausgewichen. Die Pfarrkirche Reibers bot sich jedoch als perfekter Ersatz an. Pfarrer Gerhard Swierzek zog zu Beginn gemeinsam mit Generalvikar Christoph Weiss und den Ministranten in die Pfarrkirche ein. Musikalisch wurde die Messe nicht nur mit der Orgel, sondern auch von einem großen Chor, Keyboard und Flöten begleitet.

Die Zusammenlegung der Pfarren, einem System, welches mittlerweile auch schon in anderen Orten, etwa Eggenburg, passiert ist, fand dabei viel Lob. „Der gemeinsame Pfarrverband brachte viele Veränderungen und war ein mutiger Schritt, schließlich war und ist der gemeinsame Kirchenalltag eine große Herausforderung. Heute sehen wir aber die Vorteile des Systems, bei dem jeder zwischen mehreren Kirchen wählen kann“, meinte etwa Martin Kößner, Bürgermeister von Dobersberg.

Auch Pfarrer Gerhard Swierzek schloss sich an: „Am Anfang erschien die Zusammenlegung kaum als realistisch. Wo ein Wille ist, ist aber auch ein Weg.“ Gerade alle Liturgien des Pfarrverbandes zu organisieren ist etwa auch heute noch eine Herausforderung. Die guten Besucherzahlen bei den Gottesdiensten seien für ihn der Beweis, dass der Vereinigung ein guter Schritt war. Gedankt wurde zudem Bettina Deimel, die federführend für die Organisation der Jubiläumsmesse zuständig war. Zum Abschluss ging es in einer Prozession zum Feuerwehrhaus, wo gemeinsam die Agape gefeiert wurde.

Der Pfarrverband Dobersberg umfasst derzeit fasst 4.000 Gläubige. Der Zusammenschluss vor zehn Jahren ergab sich aufgrund den Pensionierungen von Pfarrer Wurm in Dobersberg und Pfarrer Allinger in Kautzen, wie Pfarrsekretärin Helga Batek weiß: „Deshalb wurde nach einer gemeinsamen Lösung gesucht. Zuerst umfasste der Pfarrverband Dobersberg, Kautzen und Gastern. 2015 kamen Reibers und Waldkirchen hinzu.“ Seit 2020 ist Gerhard Swierzek nun auch Pfarrer aller fünf Orte. So viele Orte unter einem Hut seien auch eine kleine Besonderheit. „Das macht die Diözese nur, wenn jemand seine Sache gut macht“, meint Batek.

Stark profitiert habe im Pfarrverband seitdem auch die Kinder- und Jugendarbeit, die mit vereinten Kräften ein viel größeres Programm anbieten kann. Auch die Besonderheiten der einzelnen Pfarren würden nun ein deutlich größeres Publikum erfahren. Es darf also gerne so weitergehen oder wie es Pfarrer Swierzek zum Ende der Jubiläumsmesse verkündete: „Diese zehn Jahre waren erst der Anfang.“