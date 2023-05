Gratulation zum 100. Geburtstag

Zur Feier ihres 100. Geburtstags lud Direktor Rainer Hirschmann die Kinder von Johanna Mantsch mit ihren Partnern sowie einige Ehrengäste ein. Bei Torte, Kaffee und Brötchen wurde gefeiert und geplaudert. Mit einem Glas Wein wurde auf viele weitere gesunde Jahre angestoßen.

Johanna Mantsch wurde am 14. Mai 1923 in Landstein, damaliges Böhmen, geboren. Sie wuchs mit zwei Geschwistern auf, die jedoch früh verstarben. Obwohl es ihr sehnlichster Wunsch war, Schneiderin zu werden, verwehrten ihr dies ihre Eltern damals. Rückblickend sagt sie dazu: „Nun ja, es war einfach nicht genug Geld dafür vorhanden, also musste ich darauf verzichten.“ Sie arbeitete bei den Bauern in der Umgebung und verdiente so ihren Lebensunterhalt. Später lernte sie ihren Ehemann Johann Mantsch kennen und zog mit ihm nach Österreich. Am 17. Februar 1947 heirateten sie, kauften ein Haus in Groß Taxen und ließen sich dort nieder. Johanna Mantsch erinnert sich lächelnd an diese Zeit: „Ich erinnere mich noch genau an Johann, als wäre es gestern gewesen. Er war gesundheitlich beeinträchtigt, litt an Kinderlähmung und brauchte meine Hilfe sehr. Aber wir mussten zusammenhalten, bescheiden und zufrieden sein, dann schafft man alles. Es war nicht einfach, aber mit Beschweren kommt man nicht weiter. Man muss jeden Tag weitermachen, arbeiten und schauen, dass man über die Runden kommt.“

Im Jahr 1947 wurde ihr erstes Kind Maria geboren, gefolgt von ihrer zweiten Tochter Dorli im Jahr 1955. Johanna Mantsch war Hausfrau, arbeitete auf dem Feld anstelle ihres Mannes und kümmerte sich um den Haushalt. Zeitweise arbeitete sie auch bei der Firma "Eisert" und stellte dort Feuerzeuge her. Über diese Erfahrung sagt sie: „Durch die Arbeit in der Firma konnte ich ein wenig aus dem Haus herauskommen und Neues sehen.“ Im Jahr 2005 verstarb ihr Ehemann Johann, und Johanna Mantsch blieb bis 2009 in ihrem Haus in Groß Taxen. Ihre Töchter sind in Wien und Strasshof verheiratet. Mit einem Lächeln erinnert sich Johanna Mantsch noch genau: „Am 2. Dezember 2009 kam ich ins Pflegeheim Waidhofen/Thaya. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, wollte nicht weg von hier, denn schließlich habe ich hier meine Freundinnen von früher in der Umgebung. Ich fühle mich hier als Bewohnerin sehr glücklich und zufrieden. Für mich hätte es nichts Besseres geben können.“

