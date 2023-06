Projektteam „Match Your Pet“ erreichte zweiten Platz

Das Diplomarbeitsteam "Match Your Pet" mit Carina Pöppl und Georg Schlager aus der 5DK der Handelsakademie Waidhofen konnte sich beim Jugendinnovativ Award als eines von 36 Tteams aus über 450 Projektanmeldungen durchsetzen und durfte ihr Projekt beim Finale in Wien präsentieren.



Die Idee hinter Match Your Pet ist einfach: Das Team wollte eine Plattform entwickeln, die Tierliebhabern hilft, ihr perfektes Haustier zu finden. Durch eine Swipe-Funktion, ähnlich der bei Dating-Apps, können Benutzer verschiedene Haustiere kennenlernen und auf spielerische Weise ihre Vorlieben ausdrücken. Das Team kombinierte diese Informationen mit den Merkmalen und Bedürfnissen der Tiere, um ideale Übereinstimmungen zu finden.

So ging es für Carina Pöppl und Georg Schlager gemeinsam mit ihren Betreuungslehrer, Matthias Hartl, für drei Tage nach Wien. In diesen drei Tagen galt es, die Fachjury vom Projekt zu überzeugen, außerdem wurden sämtliche Finalprojekte bei der Open Gallery einem breiten Publikum nähergebracht. Daneben bot das Team von Jugendinnovativ auch zahlreiche Networking-Veranstaltung an, damit sich die Finalteams untereinander austauschen konnten, aber auch bereits mit möglichen Business Angels und Coaches für die Fortführung ihrer Idee in Kontakt treten konnten.

Bei der großen Finalshow erreichte das Team aus Waidhofen dann den bemerkenswerten 2. Platz in der Kategorie Informations- und Kommunikationstechnik und konnte sich über das Preisgeld von 1.500 Euro freuen.