Feuerwehrjugend Raabs erprobt

Die Erprobung der Feuerwehrjugend ist eine theoretische und praktische Prüfung quer durch die Feuerwehrbereiche. So mussten die Geräte für den Brand- und technischen Einsatz bei verschlossenen Fahrzeugtüren gefunden und erklärt werden. Kleinlöschgeräte waren ebenfalls Thema. Neben dem Detailwissen und dem Handhaben der verschiedenen Strahlrohre war auch ein schriftlicher Test Teil der Prüfung. Vizebürgermeisterin Margit Auer versuchte sich ebenfalls am Test und berichtete später bei der Übergabe der Dienstgradschlaufen der 1. Erprobung aus ihrer Sicht über die Herausforderung der Prüfung.

Nach der Verleihung ging die Jugendstunde nahtlos in den 24-Stunden Tag über. Am Abend war auch noch Zeit für das eine oder andere Gruppen- bzw. Kartenspiel. Die Nacht verbrachten die Jugendlichen mit ihren Betreuern im Feuerwehrhaus. Das Thema des Samstages war der Feuerwehrjugendleistungsbewerb!

Zuerst wurde eine Videopräsentation gezeigt um die einzelnen Aufgaben der Teilnehmer kennenzulernen. Im Stationsbetrieb wurden den Kids die wichtigen Eckpunkte vorgezeigt und erklärt. Leider machte das Wetter die Planung zunichte, daher wurden die Übungen in die Fahrzeughalle verlegt. Am Abend wurde zum Abschluss die Florianimesse gemeinsam mit der Aktivmannschaft in der Pfarrkirche gefeiert.

